Zvijezda serije 'Nasljeđe' protivi se umjetnoj inteligenciji: 'To je zapravo krađa identiteta...'

Glumac Brian Cox (77), zvijezda serije 'Nasljeđe', progovorio je o umjetnoj inteligenciji i uporabe iste u filmskoj industriji. Štrajk holivudskih glumaca još je uvijek u tijeku, a upravo je umjetna inteligencija među stvarima protiv kojih se bore. Brian nije rekao što ga točno zabrinjava, ali je ispričao kako bi novi glumci mogli prodavati prava na svoj izgled.

- Mlađi glumci dovedeni su u situaciju da im se kaže da to moraju učiniti - rekao je glumac.

- Mislim da je umjetna inteligencija pitanje ljudskih prava. To nije samo problem sindikata. To je zapravo krađa identiteta. I to je vrlo, vrlo rašireno u ovom trenutku - izjavio je Cox. Ranije je pozvao kolege da zaustave tehnologiju u industriji.

Foto: Hollie Adams/REUTERS

- Ne postoji crta povučena niz sredinu Atlantskog oceana koja kaže da problem tu prestaje. Ovo je zajednička borba svih sindikata i radničke klase protiv zlouporabe tehnologije i automatizacije - rekao je tada Cox.

Među prvima koji su se počeli boriti protiv umjetne inteligencije je Scarlett Johansson. Ona je podigla tužbu protiv tvrtke koja je u reklami koristila njen glas i lik, koji su bili napravljeni umjetnom inteligencijom.