Zvijezda serije 'Seks i grad' je otkrila: 'Bila sam s Perryjem na spoju 90-ih, smjestili su nam to'

Legendarna glumica Kristin Landen Davis poznata je po ulozi Charlotte York u HBO-ovoj romantičnoj humorističnoj seriji 'Seks i grad'. Otkrila je kako je preko odvjetnika dobila spoj s Matthewom Perryjem tijekom vrhunca uspjeha serije 'Prijatelji' krajem 90-ih.

- Bilo je to između drame 'Melrose Place', u kojoj sam glumila prije Cityja - podijelila je Kristin u epizodi svog podcasta 'Are You a Charlotte?' u ponedjeljak.

- Bilo je to u nekoj kući. Bila je večera. Bilo je tako smireno - dodala je.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Iako su na okupljanju bile i 'gomile holivudskih zvijezda', 60-godišnjakinja je rekla da se ne sjeća tko je još bio tamo 'osim ovog odvjetnika i Matthewa'.

- Matthew je divan - nastavila je Kristin o glumcu, koji je preminuo u 55. godini 2023.

- Sjedio je pored mene i pričao o tome koliko je bio uzbuđen, koliko su bili sretni na setu serije 'Prijatelji'.

I dok iz njihovog razgovora nije proizašlo ništa romantično, glumica je rekla da je Matthewovo uzbuđenje zbog njegovog posla dovelo do preispitivanja vlastite karijere.

- Glumila sam u Melroseu i to nije bilo najsretnije iskustvo - objasnila je.

- Bilo je 15 stalnih glumaca u serijama. Svi su imali osjećaj da bi mogli dobiti otkaz i biti otpušteni, tako da je bilo kao natjecanje, stresno - otkrila je.

Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Matthew Perry pronađen je mrtav u svom domu u Los Angelesu 28. listopada 2023. godine. Liječnici su kao uzrok smrti naveli trovanje ketaminom. Glumac je ketamin koristio legalno, kao terapiju izvan odobrenih indikacija za depresiju, no ubrzo je tražio dodatne doze izvan službenih kanala.

Prema najnovijim informacijama, Jasveen Sangha postala je peta i posljednja osoba koja je s američkim saveznim tužiteljima postigla dogovor o slučaju smrti zvijezde serije 'Prijatelji'. Priznala je da je glumca opskrbljivala ketaminom. Time će izbjeći suđenje zakazano za kolovoz, a kazna će joj biti određena na posebnom ročištu. Prema optužnici, prijeti joj kazna i do 45 godina zatvora.

Foto: Supplied by LMK / IPA

'Seks i grad' premijerno je prikazan 1998. godine, a Kristin je glumila Charlotte York uz Sarah Jessicu Parker, Cynthiju Nixon i Kim Cattrall šest sezona. Ponovila je ulogu u filmovima Seks i grad iz 2008. i Seks i grad 2 iz 2010., kao i u obnovljenoj seriji 'And Just Like That', koja je završila ranije ovog mjeseca.

No iako je postigla ogroman uspjeh u seriji 'Seks i grad' te stekla prijatelje za cijeli život među svojim kolegama, Kristin - koja je tijekom godina romantično povezana s Alecom Baldwinom, Lievom Schreiberom i Aaronom Sorkinom - vjeruje da je HBO serija u konačnici ometala njezin ljubavni život.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

- Mislila sam da se nikada neću udati. Valjda sam bila u pravu! - rekla je za People 2008. godine.

- Odrasla sam na Jugu pa su svi pričali samo o braku, ali sve što sam htjela bilo je preseliti se u New York i baviti se kazalištem. A u tridesetima sam bila zauzeta snimanjem 'Seksa i grada' pa jednostavno nisam imala vremena - rekla je glumica.