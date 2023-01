Zvijezda serije 'Stranger Things' priznao da je gej: 'Sličniji sam Willu više no što sam mislio...'

Kad sam napokon rekao prijateljima i obitelji da sam gej, nakon što sam 18 godina bio uplašen, rekli su mi 'znali smo'. Priznao je to glumac Noah Schnapp (18), mnogima poznat po ulozi Willa Byersa u seriji Stranger Things.

Mladi glumac ovu je ispovijest objavio na TikToku. U opisu snimke napisao je kako pretpostavlja da je sličniji Willu više no što je mislio.

Inače, kreatori serije Stranger Things, braća Duffer, najavili su da će peta sezona vjerojatno biti posljednja, i malo drugačija.

- Moguće je da se promijeni, ali mislim da je to malo vjerojatno, jer je to jedan od onih slučajeva kad jednostavno osjećaš da je kraj i uvijek se pokaže da je to ispravno. A također se čini nekako neizbježnim. Kada smisliš završetak, pomisliš, 'oh, da, pa to je apsolutno upravo onako kako treba biti - kazali su.

I prije izlaska četvrte sezone napisali su:

- Prije sedam godina isplanirali smo kompletnu priču za 'Stranger Things'. U to smo vrijeme predvidjeli da će priča trajati četiri do pet sezona. Pokazalo se da je prevelika da bi se ispričala u četiri, ali – kao što ćete uskoro i sami vidjeti – sada jurimo prema našem finalu. Sezona 5 bit će posljednja.



