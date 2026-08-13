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SRETNE VIJESTI

Zvijezda serije 'Tajne prošlosti' uskoro će dobiti drugo dijete

Piše 24sata,
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Zvijezda serije 'Tajne prošlosti' uskoro će dobiti drugo dijete
Foto: Instagram
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Rođenje prve kćeri u listopadu 2022. godine bio je za Murata Yildirima i marokansku glumicau Iman ELbani iznimno emotivan trenutak, jer su ranije govorili o teškim iskustvima i više gubitaka trudnoće.

Admiral

Turski glumac Murat Yildirim, zvijezda serije 'Tajne prošlosti' i njegova supruga Iman Elbani na društvenim mrežama objavili su sretnu vijest da će se njihova obitelj proširiti za još jednog člana. Objavili su obiteljske fotografije na kojima je Iman pokazala trudnički trbuh, a društvo im je pravila i njihova kći Miray (3). 

Prema pisanju turskih medija, marokanska glumica Iman već je u devetom mjesecu trudnoće. U objavi je par napisao samo 'Dobre vijesti' no nije otkrio spol i ime djeteta. 

Yildirim i Elbani vjenčali su se prije deset godina te danas žive na relaciji Turska-Maroko. Rođenje prve kćeri u listopadu 2022. godine bio je za njih iznimno emotivan trenutak, jer su ranije govorili o teškim iskustvima i više gubitaka trudnoće. 

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