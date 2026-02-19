Jedan od najpopularnijih turskih glumaca, Murat Yıldırım, za IN magazin progovorio je o svom obiteljskom, ali i profesionalnom životu
Serhat iz turske sapunice 'Tajne prošlosti' otkrio kako i kad je upoznao Ivu Josipovića...
Ovog petka, 20. veljače, IN magazin gledateljima donosi ekskluzivnu priču iza kulisa globalnog televizijskog hita 'Tajne prošlosti', serije koja je osvojila milijune gledatelja diljem svijeta, ali i hrvatsku publiku na Novoj TV, gdje se emitira od ponedjeljka do petka u večernjem terminu.
Jedan od najpopularnijih turskih glumaca, Murat Yıldırım, za IN magazin progovorio je o svom obiteljskom, ali i profesionalnom životu. U razgovoru s novinarkom Julijom Bačić Barać na setu serije u Istanbulu, karizmatični glumac otkrit će detalje svog života, te podijeliti nešto više o svojoj najvažnijoj životnoj ulozi - ulozi oca.
Njegova trogodišnja kćerkica, kaže, potpuno mu je promijenila pogled na život i svaki slobodan trenutak nastoji provesti upravo s njom. Iako ga publika često doživljava kao ozbiljnog i suzdržanog, Murat priznaje da je privatno puno opušteniji nego što bi se moglo zaključiti po njegovim ulogama.
Posebno se osvrnuo na svoj lik Serhata, kojeg tumači u hit seriji 'Tajne prošlosti' te otkrio koliko se privatno razlikuje od njega.
Otkrio je i zanimljivu anegdotu iz vremena kada je na jednoj svečanoj večeri u Turskoj upoznao bivšeg hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića, a taj susret ostao mu je u lijepom sjećanju. Što je još otkrio o životu izvan reflektora, koliko mu znači obitelj te planira li uskoro posjetiti Hrvatsku, ne propustite sutra, 20. veljače u IN magazinu od 17:30 na Novoj TV!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+