MILJENIK PUBLIKE

Serhat iz turske sapunice 'Tajne prošlosti' otkrio kako i kad je upoznao Ivu Josipovića...

Serhat iz turske sapunice 'Tajne prošlosti' otkrio kako i kad je upoznao Ivu Josipovića...
Foto: NOVA TV

Jedan od najpopularnijih turskih glumaca, Murat Yıldırım, za IN magazin progovorio je o svom obiteljskom, ali i profesionalnom životu

Ovog petka, 20. veljače, IN magazin gledateljima donosi ekskluzivnu priču iza kulisa globalnog televizijskog hita 'Tajne prošlosti', serije koja je osvojila milijune gledatelja diljem svijeta, ali i hrvatsku publiku na Novoj TV, gdje se emitira od ponedjeljka do petka u večernjem terminu.

Jedan od najpopularnijih turskih glumaca, Murat Yıldırım, za IN magazin progovorio je o svom obiteljskom, ali i profesionalnom životu. U razgovoru s novinarkom Julijom Bačić Barać na setu serije u Istanbulu, karizmatični glumac otkrit će detalje svog života, te podijeliti nešto više o svojoj najvažnijoj životnoj ulozi - ulozi oca.

Foto: NOVA TV

Njegova trogodišnja kćerkica, kaže, potpuno mu je promijenila pogled na život i svaki slobodan trenutak nastoji provesti upravo s njom. Iako ga publika često doživljava kao ozbiljnog i suzdržanog, Murat priznaje da je privatno puno opušteniji nego što bi se moglo zaključiti po njegovim ulogama.

Posebno se osvrnuo na svoj lik Serhata, kojeg tumači u hit seriji 'Tajne prošlosti' te otkrio koliko se privatno razlikuje od njega.

Foto: NOVA TV

Otkrio je i zanimljivu anegdotu iz vremena kada je na jednoj svečanoj večeri u Turskoj upoznao bivšeg hrvatskog predsjednika Ivu Josipovića, a taj susret ostao mu je u lijepom sjećanju. Što je još otkrio o životu izvan reflektora, koliko mu znači obitelj te planira li uskoro posjetiti Hrvatsku, ne propustite sutra, 20. veljače u IN magazinu od 17:30 na Novoj TV!

