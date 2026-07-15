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Zvijezda 'Sjena prošlosti' Tena Nemet Brankov postat će mama

Piše 24sata,
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Zvijezda 'Sjena prošlosti' Tena Nemet Brankov postat će mama
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Zagreb: Predstavljanje knjige "Priče za laku noć za mlade buntovnice” | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Policijska inspektorica Darija Vukoja u “Sjenama prošlosti” te članica Gradskog dramskog kazališta Gavella sada je u petom mjesecu trudnoće

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Naša poznata glumica, Tena Nemet Brankov (32), uskoro će opstati mama. Zvijezda serije ‘Sjene prošlosti’ s partnerom Fabiom Gržinićem (31) iščekuje kćerkicu koja bi trebala stići na jesen, piše Gloria

Policijska inspektorica Darija Vukoja u “Sjenama prošlosti” te članica Gradskog dramskog kazališta Gavella sada je u petom mjesecu trudnoće. S partnerom Fabiom Gržinićem, bivšim profesionalnim košarkašem iz Pazina, a danas event menadžerom, s kojim je u vezi godinu dana, očekuje dolazak djevojčice. 

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

- Na prvu sam bila presretna. Beba je bila planirana, ali, iskreno, nisam očekivala da će se to dogoditi tako brzo i tako lako, pogotovo zbog mog hormonalnog disbalansa. Nakon prvog vala sreće uslijedio je svojevrstan šok. Trebalo mi je neko vrijeme da uopće osvijestim da sam trudna. Istovremeno su se pojavili i strahovi - kako će trudnoća promijeniti moj život, hoću li moći nastaviti raditi i što me sve čeka. Prvo tromjesečje bilo je jako izazovno, fizički i emocionalno, ali sada mogu reći da se mnogi od tih strahova nisu ostvarili. I dalje radim, snimam i živim svoj život, samo s jednom prekrasnom spoznajom više, da čekamo našu djevojčicu - rekla je glumica za Gloriju.

24SATA Zagreb: Tena Nemet Brankov
24SATA Zagreb: Tena Nemet Brankov | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Već imaju i spremno ime za bebu, no ono je još uvijek tajna. Kada su u pitanju savjeti i iskustva drugih majka, Tena ima svoj stav.

- Naravno da poslušam tuđe priče i savjete, ali trudnoća i porod su stvarno individualni i sve uzimam s rezervom. Već sam u prva tri mjeseca shvatila koliko se iskustva razlikuju od žene do žene. Ono što me trenutno fascinira je koliko se toga događa s tijelom i umom. Toliko je nevjerojatno duhovitih, bizarnih i emotivnih situacija kroz koje prolazimo svakodnevno da sam pomislila kako bi od svega toga jednog dana možda mogla nastati monodrama - otkrila je Tena.

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