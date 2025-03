Zvijezda Stranger Thingsa će glumiti u novom filmu o Spider-Manu, fanovi: 'Jedva čekamo!'

Glumica Sadie Sink (22), poznata po ulozi Max Mayfield u seriji 'Stranger Things', pridružit će se Tomu Hollandu (28) u nadolazećem filmu 'Spider-Man 4', potvrdio je Deadline. Iako detalji o njezinoj ulozi nisu službeno objavljeni, pojavila su se mnoga nagađanja o tome koji bi lik mogla utjeloviti.

Neki tvrde da će Sink glumiti Mary Jane Watson, jednog od ključnih likova iz stripova o 'Spider-Manu' i partnericu superheroja, dok drugi tvrde da će glumica utjeloviti Feliciju Hardy, poznatiju kao Black Cat. Postoje i nagađanja da će Sink glumiti junakinju 'X-Mena' Jean Grey.

Foto: Ik Aldama

Obožavatelji su oduševljeni odabirom Sadie Sink, za koju se priča da bi mogla postati najuspješnija mlada glumica iz glumačke postave 'Stranger Thingsa'.

Uz Netflixovu hit-seriju, imali smo je priliku gledati i u filmovima 'Fear Street Part Two: 1978', 'Fear Street Part Three: 1666' i 'The Whale'.

'Ona je fenomenalna glumica, jedva čekam vidjeti koju je ulogu dobila', 'Ako je stvarno dobila ulogu Jean Grey, siguran sam da će biti izvrsna', 'Sadie Sink je jako talentirana, nadam se da će dobiti važnu ulogu', pišu obožavatelji na Redditu.

Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION

Snimaje novog nastavka 'Spider-Mana' planirano je za kraj 2025. godine, a premijera za 31. srpnja 2026. Novi 'Spider-Man' režira Destin Daniel Cretton, poznat po filmu 'Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'. Pretpostavlja se da će se nastavak fokusirati na 'Spider-Manovu' borbu protiv kriminala u New Yorku, bez pomoći Avengersa ili drugih superjunaka.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS