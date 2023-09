Zvijezda 'The Officea' o traumi: 'Nikad ne bih bio glumac da sam imao sretno djetinjstvo...'

Komedijom bježiš od svoje stvarnosti, boli i traume, baš kao što ti zahvalnost može pomoći kod depresije. Na neki sam način zahvalan na svemu, da sam imao sretno djetinjstvo, ne znam kakva bi mi bila karijera. Sigurno ne bih bio uspješan glumac, ispričao je američki glumac Rainn Wilson (57), zvijezda 'The Officea'.

U 'The Diary of A CEO' podcastu je pričao kako su ga zlostavljali u djetinjstvu, što je dovelo do dugogodišnjih problema s mentalnim zdravljem. Zbog trauma je 22 godine išao na terapiju i borio se s tjeskobom i socijalizacijom, kako privatno, tako i poslovno.

- U životu sam iskusio mnogo boli i patnje, s depresijom, anksioznošću i ovisnošću. Tek kad sam krenuo s oporavkom i terapijom, shvatio sam koliko su traume iz djetinjstva utjecale na mene i karijeru - rekao je Wilson.

Foto: Instagram/Rainn Wilson

Majka ga je napustila kad su mu bile dvije godine, a otac i maćeha su ga odgajali u Baha'i zajednici, koja promovira jednakost čovječanstva, što je Wilsonu bilo posebno ironično, jer mu je djetinjstvo bilo ispunjeno bijesom i obmanama. Do desete godine, kaže, nije znao pokazivati emocije jer bi se u kući 'prebacivali' između bijesa i pohvala, koje im je vjera promovirala. Otac mu je također imao traumatično djetinjstvo, pa vjeruje da je zbog toga bio emocionalno nedostupan za njega.

Od 2005. do 2013. je glumio popularnog Dwighta u seriji 'The Office', a rekao je da ga je trauma na neki način i potaknula na glumu. Ipak, ni milijunski uspjeh serije mu nije pomogao u borbi s depresijom. Ispričao je da je znao da ima 'najbolji posao ikad', ali da se osjećao neispunjenim. Isključivao bi se, kad je trebao uživati u svemu. Upravo je zbog toga odlučio progovoriti o svojoj borbi i objasniti da možeš biti duboko nesretan, čak i kad si postigao sve što si htio.

- Kronično nezadovoljstvo potaknulo je moj nagon za karijerom i moju ambiciju jer sam želio više - rekao je.

Na kraju se osvrnuo na utjecaj koji serija ima i danas, a o kojem nije mogao ni sanjati i zahvalio kolegama koje su mu donijele motivaciju i mir koja mu je trebala.

- Zahvalan sam koliko je mira, ljubavi i inspiracije 'The Office' donio ljudima. Biti u seriji koja je toliko dobra i koja utječe na ljude i deset godina kasnije, je ravno osvajanju jackpota. Nismo imali pojma da će imati ovakav utjecaj - zaključio je.