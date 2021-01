Uz nju je plejada poznatih nam turskih zvijezda, a u me\u0111uvremenu, dok je nismo gledali na malim ekranima, Neslihan se udala za dugogodi\u0161njeg de\u010dka, glumca Kadira Do\u011fulua (38).

Ljubavne iskrice planule su jo\u0161 na snimanju serije 'Pitanje \u010dasti', koju smo tako\u0111er gledali na Novoj TV. Iako je izme\u0111u Kadira i Neslihan deset godina razlike, to se gotovo ni ne primje\u0107uje. Vjen\u010dali su se 2016. na obali Bospora, a na ceremoniji je bilo 200-tinjak uzvanika. Kadir, pisali su svi mediji, nije mogao prestati ljubiti prsten koji je potom stavio na ruku svojoj Neslihan.

Na medeni mjesec oti\u0161li su na Maldive, a po povratku uselili su se u novi dom vrijedan oko milijun eura. Kad su birali mjesto za obiteljsko gnijezdo, prije svega su pazili na to da budu okru\u017eeni zelenilom, a istodobno i blizu starog centra Istanbula. Tako je izbor pao na Zekeriyak\u00f6y, nekada\u0161nje selo na europskoj strani koje je postalo dio Istanbula, a od devedesetih godina tamo se grade samo luksuzne vile prizemnice s prostranim vrtovima, pa tu uglavnom \u017eive bogata\u0161i i slavne osobe.

Neslihan je s pravom me\u0111u njima. Kao istinska zvijezda, i ona je, koju godinu prije, punila medijske stupce sva\u0111om s Burakom \u00d6z\u00e7ivitom, koji joj je u seriji 'Bit \u0107e\u0161 moja' bio partner. Ogovarala ga je na sva usta. Slovili su za najbolji i najtra\u017eeniji gluma\u010dki par Turske, a govorilo da \u0107e njih dvoje opet zajedno glumiti. Neslihan je potpisala ugovor za samo nekoliko epizoda serije 'Ambasadorova k\u0107i', a Buraka je zapao puno ve\u0107i komad kola\u010da.

Glumac, koji se proslavio ulogom Bali-bega u seriji 'Sulejman Veli\u010danstveni', dobio je glavnu ulogu u novom povijesnom spektaklu 'Osman'. Turski tabloidi brujali su kako Neslihan u visokom dru\u0161tvu ismijava kolegu. Nije propustila re\u0107i kako joj je za snimanja serije 'Bit \u0107e\u0161 moja' udvarao, a ona ga je odbila. Nije mu mogla osporiti da je veliki profesionalac, a kemija s ekrana izme\u0111u njih dvoje bila je nevjerojatna. Ipak, zgrozila se kad ga je vidjela kao Osmana u novoj seriji.

- Burak mo\u017eda ima stav i dr\u017eanje turskog osvaja\u010da, ali kad progovori, sve padne u vodu. Nema autoritet. Kad pusti glasi\u0107, to je kao povjetarac. Te\u0161ko \u0107e gledatelji povjerovati da bi netko takav vodio tursku vojsku u osvaja\u010dkim pohodima. Nakon toga prvog \u0161oka umrla sam od smijeha - ispri\u010dala je poznata turska glumica.

Usporedila je Osmana i Ertugrula, sina i oca.

- Kad Engin Altan D\u00fczyatan kao Ertugrul progovori, kao da se sprema oluja, svojim glasom bi mogao drve\u0107e i\u0161\u010dupati iz korijena. Buraku to ne ide - rugala mu se Neslihan. Bila je uvjerena da njezini komentari ne\u0107e do\u0107i do Buraka, no tra\u010derski jet-set se pobrinuo da se ba\u0161 to dogodi.

- I ja mislim da \u0107e \u2018Ambasadorova k\u0107i\u2019 za Neslihan biti proma\u0161aj. Jer da su je shvatili ozbiljno, ne bi joj ponudili ugovor za svega tek nekoliko epizoda - Burak joj nije ostao du\u017ean.

Istaknuo je tad da u rukama ima petogodi\u0161nji ugovor te se tako netalentiran ne treba brinuti ho\u0107e li imati posla u tom periodu. Pokazalo se da ne treba ni Neslihan jer ugovor za nekoliko epizoda produljio se na cijelu seriju. Nakon mnogo peripetija \u201cAmbasadorova k\u0107i\u201d u Turskoj se po\u010dela emitirati krajem 2019. Scenarij su mijenjali nekoliko puta, po\u010detak snimanja odlagali unedogled, no serija je ipak ugledala svjetlo dana. Ve\u0107 prve epizode bile su popra\u0107ene velikim uspjehom. Dio scena koje smo gledali ve\u0107 u prvim epizodama snimali su u Crnoj Gori. Budva, Kotor i Cetinje poslu\u017eili su kao savr\u0161eno okru\u017eenje. Osim toga, po scenariju je otac glavne junakinje veleposlanik koji du\u017enost obavlja upravo u Crnoj Gori.

Prije po\u010detka snimanja \u0161u\u0161kalo se da je produkcija tra\u017eila od Neslihan da pove\u0107a grudi kako bi bila atraktivnija. Glumica se oko toga sporila i nije htjela pristati na taj dodatni uvjet, a u javnost nije iscurilo kako je sve zavr\u0161ilo. Tra\u010dalo se i da je u sva\u0111i s glavnim mu\u0161kim likom, kojega glumi Engin Aky\u00fcrek (39). \u0160tovi\u0161e, da su dobro zaratili. \u010cak i da je tako, kemija koju donose s malih ekrana je nevjerojatna, \u010demu svjedo\u010di i odli\u010dan rejting.

Neslihan potje\u010de iz siroma\u0161ne obitelji, odrastala je \u017eeljna svega. Otac joj je \u010cerkez i radio je kao voza\u010d, a majka, bjeloruskog podrijetla, doma\u0107ica je. Ima i brata Likaya. Od djetinjstva je \u017eeljela biti glumica. Imala je samo sedam, osam godina kad je s ocem gledala film. Tad mu je rekla: 'Tata, ja \u0107u biti glumica!'. Na to joj je on odgovorio: 'Mo\u017ee\u0161.' Neslihan danas smatra da je nije ozbiljno shvatio, da je mislio kako su to dje\u010dji snovi, a mo\u017eda je ba\u0161, pri\u010da, i tad vjerovao u nju.

- Kad sam imala 13 godina, prona\u0161la sam broj agencije u telefonskom imeniku. Rekla sam majci o tome, uspjela sam je nagovoriti i prijavila sam se u agenciju. To je bio moj prvi korak u svijet glume - prisjetila se Neslihan. Prvi film je snimila 2006. Dobila je i nagradu za najperspektivniju mladu glumicu na filmskom festivalu Golden Boll. Studirala je na kazali\u0161nom odsjeku Sveu\u010dili\u0161ta Yeditepe. Danas smatra da svaki mladi glumac mora biti pun samopouzdanja, ambiciozan i strpljiv. Iako jako mlada, ima bogatu karijeru. Iskustvo koje je stekla glume\u0107i u mo\u0107nim projektima nije utjecalo na njezin odnos prema kolegama vr\u0161njacima.

Nakon \u0161to je zavr\u0161ila sa snimanjem \u201cAmbasadorove k\u0107eri\u201d, Neslihan se nije puno odmarala. Radi, pri\u010da, na novoj seriji za digitalnu platformu i jako je uzbu\u0111ena zbog toga. Nakon \u0161to je pro\u010ditala scenarij, pomislila je da mora biti dio te pri\u010de. I ponovno je uspjela. Brzim tempom \u017eivota i rada se ne optere\u0107uje. Ba\u0161 naprotiv, poku\u0161ava \u017eivjeti i vi\u0161e od svega \u0161to joj \u017eivot pru\u017ea. Snima, u\u017eiva u bra\u010dnoj idili, bavi se sportom, uglavnom igra odbojku i pliva. \u010cudi se svima koji smatraju da bi sve to nekoga drugog optere\u0107ivalo, da je jednostavno previ\u0161e.

- Za\u0161to bi me moje iskustvo optere\u0107ivalo? Ako mo\u017eemo otkloniti predrasude, na\u0161e nam iskustvo mo\u017ee biti kompas, vodi\u010d u \u017eivotu. Iskustva postaju te\u0161ka samo onda kad ih tako etiketiramo. \u017divim ono \u0161to \u017eelim i kako \u017eelim - ka\u017ee glumica.

Sla\u017ee se s tvrdnjom da se svaki glumac koji \u017eeli biti uspje\u0161an mora odre\u0107i dosta stvari. Smatra se sretnicom jer za svoj je posao i slavu \u017ertvovala samo vrijeme. Isti\u010de da je to bila \u017ertva samo u po\u010detku, a potom dobitak o kojem je sanjala.

- Drugim rije\u010dima, moj uspjeh je \u017ertva s profitom - smije se Neslihan.

O sebi ka\u017ee da nije od velikih planova. Katkad je organizirana, a katkad upravo suprotno. Me\u0111u kolegama \u0107e kao najdra\u017eeg bez razmi\u0161ljanja izdvojiti pokojnog Heatha Ledgera i njegovu ulogu Jokera. Dojmile su je se njegove rije\u010di \u201cJa volim glumiti Jokera jer ta uloga nema granica\u201d. Ta njegova interakcija s likom budi zavist svih kolega koji u karijeri to nisu ostvarili. Neslihan ne skriva da takvu ulogu jo\u0161 nije dobila, ali o njoj sanja.

- On je to rekao najbolje i tako se \u017eelim i ja jednom osje\u0107ati! Zami\u0161ljam da neograni\u010deno zna\u010di pustiti se, da je najbolji osje\u0107aj glumiti lik koji nema dru\u0161tveni spol. Ne mogu to ni opisati, ali iz dosada\u0161njeg iskustva ugodna mi je svaka uloga zbog koje sam uzbu\u0111ena ili anksiozna - ka\u017ee.