Zvijezda nekad popularne serije 'Zabranjena ljubav', Vladimir Tintor (43), pojavljuje se u novoj seriji 'Kumovi' koja se prikazuje na Novoj TV. Progovorio je za Večernji list o svom povratku na male ekrane, kao i o traumi s početka karijere, zbog koje je ostao bez posla i povukao se iz javnosti. Sad se bavi novim projektima.

- U životu bolje da ne brojim koliko sam stanova, gradova, pa i država promijenio. Pustio sam da mi život sam pokaže kamo trebam ići i prepustio se tome da 'neko tamo gore' bolje zna što je za mene dobro. Osijek je moj dom, tamo je moja matična kuća - rekao je glumac u intervjuu.

Tintor je prije bio puno otvoreniji, a sada se povukao sa scene i aktivniji je u kazalištu te je stalni član Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Ispričao je čime se sada bavi i zašto je prestao javno i aktivno kritizirati društvo kao nekad.

- Imao sam par svojih internih projektića gdje sam to činio, ali sam nakon nekog vremena shvatio da nemam pravo suditi nikome, pa sam prestao sam s time. Pogotovo nisam htio da se moj ego miješa u neke procjene i okrenuo sam se radu na sebi, tu uvijek ima posla - ispričao je.

Otkrio je i kako se oporavio od traume koja mu se dogodila 2008. godine te kako je to utjecalo na njegovu karijeru, ali i privatni život te mentalno zdravlje.

- Ostao sam bez posla i prihoda, preko noći sam bez znanja bio zamijenjen u predstavama koje sam tada imao na repertoaru. Trebalo mi je skoro deset godina da se oporavim od toga i tek sam se nedavno probudio sa stvarnim osjećajem da su svi tragovi te traume nestali. Ono što me je najviše u tome zaboljelo je to što su mi neki ljudi za koje sam mislio da su prijatelji okrenuli leđa, no s druge strane neki novi ljudi su ušli u moj život i pružili mi ruku u najtežim trenucima - kaže Vladimir i dodaje da sada kada je zreliji bi puno drugačije postupio.

Vladimir već godinama izrađuje Tinture, mala umjetnička djela u praznim limenkama od sardina. U njih stavlja fotografije i minijaturne barokne ukrase i daje novi život jednokratnim predmetima.

- Veliki sam ljubitelj umjetnosti, osobito likovne, i drago mi je da sam bar jednim malim udjelom dio te scene. Ideja je došla spontano, kao da mi je uskočila na dlan i neizmjerno sam zahvalan što se to dogodilo. Beskrajno me opušta ta kreativnost i sama mi je pomisao da puno ljudi po cijelom svijetu ima na zidu mojih ruku djelo fascinantna - kaže Vladimir koji je za 24sata u intervjuu ispričao da mu je ideja za suvenire došla dok je smišljao rođendanski dar za kolegicu Tatjanu Bertok (50).

Kaže da mu je s vremenom postalo vrlo važno koristiti i reciklirane materijale. Tako mu njegovi prijatelji daju prazne limenke nakon što pojedu ribu.

Iako sada radi na drugim projektima, publici je još uvijek najpoznatiji po ulozi u seriji 'Zabranjena ljubav'. Kaže da je od glumačke postave svatko otišao svojim putem, ali je ostao u kontaktu s glumicama Jelenom Perčin (41), Danirom Gović (50) i Vesnom Tominac (53).