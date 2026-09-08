Zvijezda 'Zalagaonice' Rick Harrison hitno je operiran...

Rick Harrison (61), zaštitno lice popularnog reality showa 'Zalagaonica', oporavlja se od hitne operacije srca u bolnici u Las Vegasu. Ono što je trebao biti relativno jednostavan zahvat pretvorilo se u ozbiljnu medicinsku intervenciju nakon što su liječnici tijekom rutinske provjere otkrili problem koji je zahtijevao trenutačnu reakciju.

Harrison je otišao u bolnicu radi ugradnje stenta, procedure koja se smatra rutinskom. Međutim, tijekom pregleda liječnički je tim utvrdio da mu je potrebna hitna operacija ugradnje premosnice, zahvat kojim se obnavlja protok krvi do srca. Glasnogovornik obitelji obratio se medijima kako bi umirio obožavatelje.

Foto: Joseph Martinez / PictureLux

​- Otišao je na jednostavniji zahvat, a otkrili su da mu je potrebna premosnica. Ugodno se odmara i raduje se potpunom oporavku - rekao je glasnogovornik obitelji za Fox News Digital.

​- Zahvalan je liječnicima i osoblju bolnice te što njegova supruga i obitelj mogu biti uz njega u ovom trenutku - dodao je.

Ova zdravstvena kriza posljednja je u nizu teških udaraca koji su pogodili obitelj Harrison. U siječnju 2024. godine njegov sin Adam preminuo je u 39. godini od slučajnog predoziranja fentanilom, nakon dugogodišnje borbe s ovisnošću. Rick je tada izjavio da se "kriza s fentanilom mora shvatiti ozbiljnije". Tragedija je ostavila dubok trag, a Harrison je nedavno progovorio o tome kako mu je njegova nova supruga Angie Polushkin, s kojom se vjenčao početkom godine, bila golema podrška u najmračnijim trenucima.

​- Ona je bila tu za mene, i to je najvažnije. Bila je tu za mene - istaknuo je nedavno.

Foto: Instagram

Početkom ove godine i njegov stariji sin Corey 'Big Hoss' Harrison, koji s ocem radi u zalagaonici, imao je vlastitih zdravstvenih problema. Doživio je tešku nesreću na motociklu u Meksiku, gdje je zadobio potres mozga, slomio jedanaest rebara i pretrpio ozljede lica. Nakon nesreće pokrenuta je GoFundMe kampanja za medicinske račune, što je izazvalo javnu reakciju Ricka, koji je ustvrdio da je sve troškove već podmirio.

*uz korištenje AI-ja



