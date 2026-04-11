IKONE MALIH EKRANA

Zvijezde 90-ih Heather Locklear i Lorenzo Lamas potvrdili vezu

Piše Natali Smirčić,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Tammie Arroyo/Press Association/Hutchins Photo/ipa-agency.net

Nakon desetljeća uspješnih karijera i burnih životnih preokreta, televizijske ikone zajdno su se pokazale u javnosti gdje nisu skrivale svoju bliskost

Admiral

Dvije velike glumačke ikone iz 1990-ih, Heather Locklear (64) i Lorenzo Lamas (68), započele su iznenađujuću romansu. Par se viđa već nekoliko mjeseci, a njihova veza postaje sve ozbiljnija.

Zvijezda serije 'Dinastija' i glumac iz 'Falcon Cresta' proveli su doček Nove godine zajedno u Las Vegasu. Večerali su u restoranu Barry's Steakhouse u sklopu Circa Resort & Casina, a izvor je otkrio detalje njihovog izlaska.

​- Imali su privatan stol i bili su vrlo prisni jedno s drugim - podijelio je izvor, a piše TMZ.

Par je viđen kako se fotografira s glavnim kuharom Barryjem Dakakeom u kuhinji restorana. Locklear je nosila elegantnu crnu haljinu, dok je Lamas odabrao sivi sako i crnu košulju. Zajedno su se pojavili i na događaju 'The World's Largest Disco' u Buffalu u studenom 2025. godine.

Upoznavanje obitelji

Čini se da je veza postala vrlo ozbiljna jer se njihova odrasla djeca pripremaju za prvo zajedničko upoznavanje koje bi se trebalo dogoditi ovog vikenda, potvrdio je izvor. Ovaj korak dolazi samo godinu dana nakon što je Locklear prekinula zaruke s Chrisom Heisserom.

S druge strane, Lamas je u srpnju 2025. godine podnio zahtjev za razvod od svoje šeste supruge, Kenne Nicole.

Turbulentni ljubavni životi televizijskih ikona

Heather Locklear iza sebe ima dva braka s glazbenim zvijezdama. Od 1986. do 1993. godine bila je u braku s bubnjarom Tommyjem Leejem, a od 1994. do 2007. s gitaristom Bon Jovija, Richiejem Samborom. Sa Samborom ima 28-godišnju kćer Avu.

Lorenzo Lamas ženio se šest puta i ima šestero djece. Prije braka s Kennom Nicole, od koje se razvodi, bio je u braku sa Shawnom Craig do 2018. godine. Među njegovim bivšim suprugama su i kolegica iz serije 'Falcon Crest' Victoria Hilbert, Michele Cathy Smith, glumica Kathleen Kinmont te Playboyev model Shauna Sand, s kojom ima tri kćeri.

Najpoznatije uloge

Lamas je najpoznatiji po ulozi Lancea Cumsona u seriji 'Falcon Crest' te kao Reno Raines u popularnoj seriji 'Odmetnik'. I dalje je aktivan u glumačkom svijetu, a osim toga radi i kao pilot helikoptera za turističke ture.

Locklear je svjetsku slavu stekla kao Amanda Woodward u hit seriji 'Melrose Place', u kojoj je glumila od 1993. do 1999. godine. Posljednjih godina rjeđe se pojavljivala u javnosti, no sudjelovala je na nekoliko događanja i gostovala u podcastima tijekom 2025. godine.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

