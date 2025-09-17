Zvijezde 'Kumova' rastužile su fanove: 'Snimili smo posljednje kadrove kao Vedrana i Zlatan'

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag šokirali su obožavatelje na svojim društvenim mrežama. Naime, na Jagodinom Instagram profilu osvanuo je emotivni video kojim se glumica oprostila od svoje uloge Vedrane, a istovremeno se i njezin kolega Konstantin Haag, koji je utjelovio Zlatana, pozdravio s publikom i serijom.

- Arrivederci Vedrana i Zlatan. Još nekad u proljeće snimili smo zadnje kadrove kao Vedrana i Zlatan u @kumovi.nova tv i time naše najdugovječnije likove poslali u televizijsku povijest. Bile su to šarolike i lijepe 4 godine, ali nakon skoro 500 snimljenih epizoda bilo je vrijeme okrenuti neku novu stranicu i krenuti u neke nove kreativne izazove i pobjede - započela je Jagoda.

- Divnoj ekipi i kolegama koji su nam uljepšavali dane smo se zahvalili još na proljeću, a vama draga javno hvala što ste nas pratili kao Vedranu i Zlatanu u 'Kumovima'. Vidimo se na kazališnim daskama s novim projektom koji uskoro predstavljamo. Pratite - nastavila je, na što su im kolege i obožavatelji odgovorili vrlo emotivnim porukama.

'Volimo vas', 'Dragi ljudi, hvala vam', 'Gledali smo vas s radošću!! Sretno dalje, i veliki pozdrav od kolegice iz Novog Sada', 'Šteta jako sam tužna što ste napustili seriju jer ste moji najdraži glumci uz Lucu', 'Sretno! Bilo mi je zadovoljstvo gledati vas', pisali si im.

Inače, Jagoda i Konstantin, osim što su bili par u seriji, zajednički život dijele i u stvarnom životu. Samozatajni par vjenčao se u tajnosti, a sretnu vijest na Instagramu otkrila je njihova kolegica Nevena Vukes koja je bila na vjenčanju. Općenito, o svom privatnom životu ne vole previše govoriti, a rijetko se pojavljuju i zajedno u javnosti. Da su zajedno, saznalo se 2019. godine, međutim o njihovoj vezi malo se zna.

