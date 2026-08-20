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Beril Pozam i Ersin Arıcı

Zvijezde serije 'Zlatni kavez' čekaju prvo dijete! Njihova ljubav rodila se upravo na setu

Piše Maša Mai Čigir,
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Zvijezde serije 'Zlatni kavez' čekaju prvo dijete! Njihova ljubav rodila se upravo na setu
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Foto: Instagram
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Beril Pozam i Ersin Arıcı nakon dvije godine braka čekaju prvo dijete

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Turski glumci Beril Pozam i Ersin Arıcı, koje je hrvatska publika upoznala kao Sunu i Abidina u hit seriji 'Zlatni kavez' imaju veliki razlog za slavlje. Prije dvije godine uplovili su u bračnu luku, a sada su baš na drugu godišnjicu braka saznali kako će postati roditelji. 30-godišnja Beril navodno je već u trećem mjesecu trudnoće. 

Njihova priča započela je upravo zahvaljujući seriji koja ih je proslavila i kod hrvatskih gledatelja. Beril je u 'Zlatnom kavezu' utjelovila Sunu, stariju sestru Seyran, dok je Ersin igrao Abidina, Feritova bliskog prijatelja i čovjeka od povjerenja. Njihovi likovi su u seriji prolazili kroz puno ljubavnih uspona i padova, a iza kamera se paralelno između dvoje glumaca počela razvijati ljubavna priča u stvarnom životu. Upoznali su se na setu, prvo postali prijatelji, a njihovo je prijateljstvo polako preraslo u vezu.

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Svoju ljubav dugo su i vješto skrivali od javnosti pa su tako njihovi mnogobrojni obožavatelji bili iznenađeni objavom o vjenčanju. 'Sudbonosno da' izgovorili su 19. kolovoza 2024. godine u krugu obitelji, prijatelja, ali i kolega iz serije 'Zlatni kavez'. Među uzvanicima su tako bili Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman, Öznur Serçeler i drugi članovi popularne glumačke ekipe.

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Gledatelje serije posebno je oduševilo što im je ceremoniju vjenčanja vodio Diren Polatoğulları, koji u 'Zlatnom kavezu' glumi Kazıma, oca Berilina lika Sune. On i Sezin Bozacı, koja u seriji glumi Suninu majku Esme, fotografije s vjenčanja popratili su uz opis 'Dali smo našu djevojku'. Trudnoća će donijeti promjene u Berilinoj karijeri. Nakon angažmana u seriji 'Kıskanmak' glumica će uzeti pauzu kako bi se posvetila trudnoći i majčinstvu, a Ersin nastavlja raditi te se priprema za angažman u popularnoj seriji "Uzak Şehir", koja se snima u Mardinu.

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