Zvijezde za mališane: 'Nitko ne daje iskrene emocije kao Down'

Nitko ne daje tako iskrene emocije i nitko se ne raduje kao Down - uvjerili su se u to ovih dana HRT-ov urednik i voditelj Dnevnika Đurica Drobac, urednica Provjerenog Nove Tv Ivana Paradžiković, pjevačica Mia Dimšić i legendarni Martin Sagner i Smiljka Bencet alias Dudek i Regica na snimanju humanitarnog kalendara za pomoć djeci sa sindromom Down u Čakovcu.

Svi do jednog u glas kažu: „Ovo je neponovljivo i nezaboravno iskustvo, blagoslovljeni smo što smo dio ove priče”. Zvijezde uz mališane sa sindromom Down su pokazala i onu svoju drugu stranu koju ni Ivana ni Đurica u strogom informativnom programu ili vječno, na Dudeka kivna Regica, gledateljima do sada nisu imali prilike pokazati.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na snimanju u Čakovcu i velike i male zvijezde u dobroj atmosferi prema istom cilju-skupiti novac za terapije i rehabilitaciju mališana sa sindromom Down. Martin Sagner oduševljen je projektom, ali još više kako su ga mališani prihvatili: „Hodam ulicom i nitko me i ne pogleda, a ovi malci mi se vesele, grle me i ljube, pričaju sa mnom. Prekrasno iskustvo.” Zaštitno lice HRT-ovog Dnevnika zahvalio se organizatorima na pozivu te istaknuo da svi skupa ne smijemo zaboraviti koliko ovoj djeci znači pomoć te koliko je nužno da se cijelo društvo uključi. Ivana Paradžiković je nakon snimanja rekla - „Ne da sam oduševljena nego sam vrisnula kad me Tamara nazvala jer ovo je jedna od najdivnijih akcija u kojoj se pomaže ovim prekrasnim ljudima. Zaključila je da vjeruje da im nije lako ali zato im svi moramo pomoći.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Humanitarni projekt „Velike i male zvijezde” za pomoć djeci sa sindromom Down 2013. su započeli entuzijasti volonteri Tamara Peras, novinarka i rukovoditeljica HRT centra Čakovec i Varaždin i Vjeran Žganec Rogulja, profesionalni fotograf Pixela. Da

bi ovaj hvalevrijedan projekt mogli realizirati, pomaže ga cijela vojska volontera. Riječ je o kalendaru koji se realizira uz pomoć ljudi iz hrvatskog javnog života; glumaca, glazbenika, tv lica, kazališnih i filmskih redatelja, legendarnih izbornika...Do sad se u projektu pridružilo 60-ak zvijezda; Gibonni, Tony Cetinski, Ćiro Blažević, Mani Gotovac, Zoran Šprajc, Aleksandar Stanković, Petar Grašo, Jelena Rozga, Ivica i Janica Kostelić, Lela Margitić i Pero Kvrgić, Ivan Dečak i mnogi drugi. Kalendar je koncipiran tako da svaki pojedini mjesec čini priča koju čini zvijezda iz javnog života i mališani sa sindromom Down, a tematski je vezana uz posao, hobi ili preferencije gostujuće zvijezde.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Novcem od prodaje kalendara financiraju se terapije i rehabilitacije mališana Udruge za sindrom Down Međimurske županije, a u koju su uključeni i mališani iz susjedne Varaždinske županije s obzirom na to da u Varaždinu takva udruga ne postoji. Kalendar je dosegao nakladu od 10 tisuća primjeraka, a tijekom godina je postao toliko popularan da ga se osim u čitavu Hrvatsku, distribuira

i u druge zemlje, pa i na kontinente poput daleke Australije. Do sad je njegovom prodajom osigurano više od 400 tisuća strogo namjenskih kuna, što je neprocjenjiva vrijednost mališanima i njihovim obiteljima. Poznato je da su osnova napretka kod djece sa sindromom Down stalni i permanentni terapija i rad, a naš je cilj omogućiti svakom djetetu rast i razvoj njegovih sposobnosti do njihovih individualnih maksimuma.