Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna

Kontroverze oko ovogodišnjeg izbora za Miss Universe ne prestaju otkako je kruna dodijeljena Meksikanki Fátimi Bosch. I dok organizacija natjecanja zasad šuti, društvene mreže doslovno gore od nezadovoljstva, a sve više obožavatelja izbora uvjereno je da je pobjeda – namještena.

Foto: Chalinee Thirasupa

Najdramatičniji trenutak finala dogodio se kad je otkriveno da su u Top 2 ostale Fatima Bosch i tajlandska predstavnica Veena Praveenar Singh. Onoga časa kada je voditelj objavio da je Meksikanka nova Miss Universe, dvoranom su se prolomili prosvjedi, negodovanje i glasno hukanje. Razjarena publika vikala je kako je “natjecanje namješteno”, a dio gledatelja počeo je napuštati dvoranu.

Ovakva reakcija publike bila je neuobičajeno snažna, no mnogi smatraju da nije bila bez razloga. Kritike su se već ranije nizale na račun Bosch, a gledatelji su tijekom programa komentirali da nije zaslužila ulazak u završnicu, a kamoli pobjedu. Nije joj pomoglo ni to što je, prema mišljenju mnogih, najlošije odgovorila na pitanje žirija, zbog čega se na društvenim mrežama proširilo uvjerenje da su ostale finalistice pokazale bolju pripremljenost, samopouzdanje i komunikacijske vještine.

U završnici su posebno oduševile kandidatkinje Tajlanda, Venezuele, Filipina i Obale Bjelokosti, koje su prema reakcijama publike i stručnih pratitelja izbora izgledale kao logičnije pobjednice.

Foto: Chalinee Thirasupa

Kontroverze su dodatno pojačane zbog ranijeg incidenta u kojem je Bosch bila nakratko diskvalificirana nakon sukoba s tajlandskim direktorom Miss Universe, što je otvorilo prostor za sumnje u objektivnost i unutarnje napetosti u organizaciji.

Unatoč svemu, Bosch je proglašena pobjednicom, no njezina titula ostaje pod velikim znakom pitanja u očima dijela javnosti. Dok se društvene mreže prepiru oko toga je li doista bila najbolji izbor, ostaje vidjeti hoće li se organizacija Miss Universe oglasiti i pokušati utišati val nezadovoljstva koji se ne stišava.