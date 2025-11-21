Obavijesti

Show

Komentari 1
KAOS U DVORANI

Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 2 min
Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna
3
Foto: Chalinee Thirasupa

Zvižduci su pratili proglašenje nove Miss Universe i izazvali kaos u dvorani. Gledatelji su glasno negodovali, uvjereni da odluka nije bila pravedna

Kontroverze oko ovogodišnjeg izbora za Miss Universe ne prestaju otkako je kruna dodijeljena Meksikanki Fátimi Bosch. I dok organizacija natjecanja zasad šuti, društvene mreže doslovno gore od nezadovoljstva, a sve više obožavatelja izbora uvjereno je da je pobjeda – namještena.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

Najdramatičniji trenutak finala dogodio se kad je otkriveno da su u Top 2 ostale Fatima Bosch i tajlandska predstavnica Veena Praveenar Singh. Onoga časa kada je voditelj objavio da je Meksikanka nova Miss Universe, dvoranom su se prolomili prosvjedi, negodovanje i glasno hukanje. Razjarena publika vikala je kako je “natjecanje namješteno”, a dio gledatelja počeo je napuštati dvoranu.

@sarinkp.official The crowd boo after Miss Universe 2025 is Mexico 👑 . #missuniverse #missuniverse2025 #missuniversemexico #sarinkp ♬ original sound - SarinKp.official

Ovakva reakcija publike bila je neuobičajeno snažna, no mnogi smatraju da nije bila bez razloga. Kritike su se već ranije nizale na račun Bosch, a gledatelji su tijekom programa komentirali da nije zaslužila ulazak u završnicu, a kamoli pobjedu. Nije joj pomoglo ni to što je, prema mišljenju mnogih, najlošije odgovorila na pitanje žirija, zbog čega se na društvenim mrežama proširilo uvjerenje da su ostale finalistice pokazale bolju pripremljenost, samopouzdanje i komunikacijske vještine.

PREDSTAVNICA MEKSIKA ANKETA Fatima Bosch nova je Miss Universe. Je li zasluženo?
ANKETA Fatima Bosch nova je Miss Universe. Je li zasluženo?

U završnici su posebno oduševile kandidatkinje Tajlanda, Venezuele, Filipina i Obale Bjelokosti, koje su prema reakcijama publike i stručnih pratitelja izbora izgledale kao logičnije pobjednice.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

Kontroverze su dodatno pojačane zbog ranijeg incidenta u kojem je Bosch bila nakratko diskvalificirana nakon sukoba s tajlandskim direktorom Miss Universe, što je otvorilo prostor za sumnje u objektivnost i unutarnje napetosti u organizaciji.

Unatoč svemu, Bosch je proglašena pobjednicom, no njezina titula ostaje pod velikim znakom pitanja u očima dijela javnosti. Dok se društvene mreže prepiru oko toga je li doista bila najbolji izbor, ostaje vidjeti hoće li se organizacija Miss Universe oglasiti i pokušati utišati val nezadovoljstva koji se ne stišava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30
74. IZBOR ZA MISS UNIVERSE

Predstavnica Meksika nova je Miss Universe: Naša Laura Gnjatović završila je u top 30

Laura Gnjatović, predstavnica Hrvatske na 74. izboru za Miss Universe, plasirala se u top 30, no nije prošla dalje u top 12. Nova Miss Universe je Fatima Bosch, predstavnica Meksika, a prva pratilja Miss Tajlanda
Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal
SAD PONOSNO NOSI KRUNU

Tko je Fatima Bosch, nova Miss Universe? Bila meta vršnjačkog nasilja, obilježio ju je i skandal

Predstavnica Meksika, Fatima Bosch, postala je 74. Miss Universe na izboru u Tajlandu. Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u top 30, no nije se uspjela plasirati dalje
Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...
DOLAZI IZ MEKSIKA

Ona je nova Miss Universe: Evo kako je pozirala u bikinijima...

Fátima Bosch Fernández, 25-godišnja dizajnerica odjeće i mode iz meksičke savezne države Tabasco, postala je 74. Miss Universe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025