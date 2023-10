Zvjezdani ratovi zbog imovine: Radeljak i Pokos se 13 godina sudili, Charles tuži Ellu radi kuće

Ella Dvornik (32) potvrdila je u kolovozu za Story kako se razvodi od supruga Charlesa Peacea (54) s kojim ima dvije kćeri. No, mjesec dana ranije, u Zemljišnim je knjigama zabilježeno da je Charles tužio Ellu i to zbog udjela u kući u Balama, čiji je ona jedini vlasnik.

- Zabilježuje se spor radi utvrđenja i podjele bračne stečevine - kratko stoji u zabilježbi, a u Zemljišnim knjigama stoji i kako sama kuća ima 124 metara kvadratnih, a dvorište 551 metar kvadratni, odnosno da je ukupna kvadratura 675 metara kvadratnih.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Par je, zajedno sa svojom djecom, u kuću u Balama uselio 2021. godine, a godinu dana kasnije Ella je otkrila kako je i dalje adaptiraju da bude po njihovim željama.

Goran i Tatjana

Još jedan bivši par koji zadnjih dana vodi sporove oko imovine su Goran Ivanišević i Tatjana Dragović. Kako smo već pisali, Ivanišević sad ruši sporazum od prije 11 godina kojim je bivšoj supruzi kao njeno vlasništvo ostavio luksuzne stanove od 210 i 434 četvorna metra.

Foto: Željko Hladika/Pixsell

Između ostalog, tuži i njihovu zajedničku kćer Amber Mariju (20), na koju je Dragović prebacila stan u Dalmatinskoj ulici u centru Zagreba. Ivanišević traži polovicu tog stana za koji smatra da je bračna stečevina, a blokirao je, prema pisanju Nacionala, i Tatjanine privatne i poslovne račune.

Foto: Jurica Galoić

U svom statusu, koji je u međuvremenu uklonio s Instagrama, Ivanišević je spominjao i uspjehe iz svoje teniske karijere dulje od dvadeset godina, osvojeni Wimbledon, dvije olimpijske medalje, brojne Grand slamove...

Radeljak i Pokos na sudu bili 13 godina

Neki sporovi oko imovine nakon kraja braka trajali su godinama. Vlatka Pokos se tako 13 godina sporila s Leom Radeljakom, sinom njezina bivšeg supruga Josipa Radeljaka. Leo je, naime, tražio od Vlatke da mu vrati 306.190 kuna potrošenih tijekom braka s njegovim ocem.

Leo ju je tužio 2007., svega četiri mjeseca nakon što ju je Radeljak izbacio iz stana na zagrebačkom Cvjetnom trgu. Sud je 2017. godine presudio da Vlatka mora Leu vratiti 306.190 kuna. Pokos se tada šokirala drugostupanjskom presudom.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Osim 306.190 kuna s pripadajućim kamatama, odlučeno je da Vlatka mora platiti i trošak parničnog postupka u iznosu od 59.000 kuna i trošak žalbe u iznosu od 9000 kuna. Ona je tada govorila kako je sav novac trošila na zajedničke životne troškove.

- Riječ je o hrani, potrepštinama za kuću te stanove na moru i u Zagrebu, Lanine aktivnosti, poput jahanja i baleta, odjeću, benzin, putovanja na more, moje osobne potrebe, kao što su frizer, kozmetičar, pilates, naše izlete, igračke itd. Sve ono na što ljudi troše novac tijekom života. Razumijem da će se prosječnom građaninu Hrvatske, osobito u današnje vrijeme, kad ljudi doslovno nemaju što jesti, to činiti kao golemi iznos, ali naglašavam da se radi o vrlo bogatom čovjeku i da su troškovi za takvo domaćinstvo veliki. Sve to plaćala sam ‘čuvenom karticom tekućeg računa’ - rekla nam je tad pjevačica i voditeljica.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL, Facebook

Pokos je naposljetku tražila reviziju predmeta na Vrhovnom sudu. Drugostupanjska presuda je ukinuta i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje. Novom presudom iz 2020. utvrđeno je da je zakonito raspolagala novcem, a Leo je podmirio sudski trošak u iznosu većem od 44.000 kuna.