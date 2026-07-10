Nova čast za Bebeka: FIFA ga uvrstila u tim za spektakl...

Iako se Hrvatska prošlog tjedna oprostila od Svjetskog prvenstva porazom od Portugala, Hrvatska i dalje ima jednog predstavnika na turniru! Šefovi su očito zadovoljni s onim što je do sad radio, pa su ga angažirali za novu utakmicu...

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Naravno, govorimo o hrvatskom sucu Ivanu Bebeku, koji će biti u VAR sobi u četvrtfinalnom dvoboju Španjolske i Belgije.

Glavni sudac bit će Englez Michael Oliver, uz pomoćnike Stuarta Burta i Jamesa Mainwaringa. Četvrti sudac je Brazilac Ramon Abatti.

Bebek je dobio ulogu prvog pomoćnog VAR suca. Glavni VAR sudac je Englez Jarred Gillett.

Utakmica se igra u Los Angelesu večeras od 21 sata po srednjoeuropskom vremenu.

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