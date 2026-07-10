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OPET U VAR SOBI

Nova čast za Bebeka: FIFA ga uvrstila u tim za spektakl...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 11 min
Nova čast za Bebeka: FIFA ga uvrstila u tim za spektakl...
HNK Šibenik i NK Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Glavni sudac bit će Englez Michael Oliver, uz pomoćnike Stuarta Burta i Jamesa Mainwaringa. Četvrti sudac je Brazilac Ramon Abatti.

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Iako se Hrvatska prošlog tjedna oprostila od Svjetskog prvenstva porazom od Portugala, Hrvatska i dalje ima jednog predstavnika na turniru! Šefovi su očito zadovoljni s onim što je do sad radio, pa su ga angažirali za novu utakmicu...

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Foto: instagram

Naravno, govorimo o hrvatskom sucu Ivanu Bebeku,  koji će biti u VAR sobi u četvrtfinalnom dvoboju Španjolske i Belgije.

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Glavni sudac bit će Englez Michael Oliver, uz pomoćnike Stuarta Burta i Jamesa Mainwaringa. Četvrti sudac je Brazilac Ramon Abatti.

Bebek je dobio ulogu prvog pomoćnog VAR suca. Glavni VAR sudac je Englez Jarred Gillett.

Utakmica se igra u Los Angelesu večeras od 21 sata po srednjoeuropskom vremenu.

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