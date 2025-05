Zvone Bebek s tatom Željkom napisao pjesmu 'Zagrli me': Do kraja godine izdat ćemo i album

Nema odmora za obitelj Bebek, barem za Zvonu i Željka. Nedavno su objavili novu pjesmu, 'Zagrli me', a jučer su nam se javili nakon povratka sa svirke iz Beča.

- Bilo je stvarno super, odlična svirka. A i put, nije bilo gužve - rekao nam je Zvone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Već dugo svira s ocem, legendom hrvatske glazbene scene, mnogima najdraži pjevač Bijelog dugmeta. No sad su napravili korak dalje, zajedno su napisali tekst pjesme, a Zvone je zaslužan i za aranžman.

- Već nekoliko godina aktivno sam u studiju, sad sam napokon došao do točke u kojoj smo zajedno u studiju tata i ja. Radim mu produkciju - kaže nam Bebek mlađi, a na opasku da ga sad tata mora slušati kratko je dodao:

- Ma ne, zapravo smo na prirodnoj 'radnoj snazi'. Tata donosi umjetnički doživljaj, koji ja moram zapisati za pjesmu. Glazbu i sve vezano uz nju zaista obožavam i ništa mi nije teško u vezi s tim. Dan proveden u studiju za mene je najbolje proveden dan. Osim ako nisam na pozornici - rekao nam je Zvone.

Otac i sin pjesmom 'Zagrli me' nastavili su kreativni niz koji je počeo pjesmom 'S tobom su godine minute', a u 2024. godini objavili su i drugi zajednički spot i singl, 'Ne boj se, golubice'.

- Nakon što sam u proteklom vremenu proslavio 50 godina karijere, i ove godine me čeka turneja, i to diljem svijeta! Moj bend i ja putovat ćemo od Kanade do Australije, kroz Lijepu Našu i Europu, imat ćemo više od 40 koncerata - rekao je Željko Bebek.

A sin je dodao kako će uskoro u povodu 50. obljetnice Željkove karijere izaći live album s koncerta iz zagrebačke Arene, a imaju i druge planove.

- Do kraja godine objavit ćemo još jedan ili dva singla, a iduće godine izdat ćemo album. Prvi za mene u ovakvoj ulozi - najavio je Zvone.