'Zvone je zgodan, reklamiramo ga i možda padne koja ponuda'

Matea Malnar Vrdoljak i Zvonimir Vrdoljak zajedno su šest godina, od kojih dvije u braku, a upoznali su se putem društvene mreže te vrlo brzo pronašli zajednički jezik i postali par. Matea i Zvonimir trenutno se natječu u showu 'Superpar'.

Otkrili su nam sve o razlozima prijave, taktici u showu i koliko je ulazak u 'Superpar' utjecao na njihov odnos...

1. Zbog čega ste se prijavili u zabavni show 'Superpar?

Najveći motiv prilikom prijave, osim dobre zabave nam je bio taj da ćemo upoznati nove ljude, ne samo ukućane nego i ljude koji rade na tako zahtjevnom projektu. Došli smo stvoriti kontakte i poznanstva za buduću poslovnu suradnju. Motiv nam nisu bili novci jer smo došli biti produktivni i izvući najbolje što možemo iz ovog showa. Budući da je Zvone jako zgodan jedan od motiva je bio i malo ga reklamirati na TV-u pa možda padne i koja poslovna ponuda za modeling.

2. Jeste li prije početka showa razvili nekakvu taktiku?

Nismo imali nikakvu razvijenu taktiku prije showa jer nismo imali pojma u što se upuštamo. Prvi ciklus kad smo vidjeli kako zapravo sve funkcionira sa izazovima i klađenjem, dogovorili smo se da nećemo puno ulagati i da se držimo neke zlatne sredine pa do kuda doguramo. Znači nismo smjeli biti najbolji jer nas ionako svi vide kao konkurenciju, a ni najgori jer bi odmah izletjeli van jer smo konkurencija.

3. S kojim parom ste se najviše zbližili, a koji par Vam je nikako nije 'sjeo'?

Najviše smo se zbližili s Tinom i Davorom, s njima smo provodili najviše vremena, družili, zezali, smijali i bilo nam je jako lijepo družit se s njima, no poslije su se neke stvari promijenile. Nemamo par koji nam nikako nije sjeo, s nekima smo se družili manje s nekima više. Žao nam je što se nismo više družili sa Hanom i Goranom jer su također zanimljivi i zabavni, ali to ćemo popraviti u stvarnom životu.

4. Koga vidite kao najveću konkurenciju?

Mi nikoga ne smatramo kao konkurenciju jer svaki izazov je priča za sebe. U jednom izazovu može pobijediti par koji je fizički najslabiji jer se najbolje pozna dok opet može biti izazov gdje je bitnija snaga. Tako da svi imaju podjednake šanse i neki izazovi više ovise o sreći. Kad su izazovi poznavanja jedno drugo tu smo smatrali da su Bada i Toca najbolji jer su zajedno 38 godina.

5. Toni i Dora optužili su vas da ste dvolični. Zbog čega ste njih nominirali, a rekli ste da nećete?

ZVONE: Smatram da nije u redu od Dore i Tonija što su samo nas optužili jer su im Davor i Tina također obećali glas. Davor i ja smo Toniju obećali glas samo u slučaju da bude u nominaciji s Badom i Tocom. To je bila jako teška odluka i tko god misli da je lako neka se slobodno prijavi na sljedeći show.

6. Mislite li da su Dora i Toni zasluženo ispali ili ima neka 'slabija karija'?

Toni i Dora su ovaj ciklus imali najmanje novaca, tako da bi svakako ispali. No, to ne znači da su zaslužili ispasti. Mi smo za to da nema ispadanja da idemo svi do finala, da se družimo i zezamo pa neka u finalu najbolji pobjedi. Mislimo da nitko nije slabija karika, svaki par ima svoje prednosti i nedostatke.

7. Što biste napravili s novcem ako bi osvojili 100.000 kuna?

Kad bi osvojili nagradu dio bi dali u dobrotvorne svrhe, kao što smo i rekli na jednom od izazova da ćemo ako osvojimo taj izazov i pobijedimo novac od izazova donirati u udrugu Down 21 u Splitu, a u slučaju da ne pobijedimo prvih 5000 kn kojih zaradimo ide u Down 21. Ostatak novaca, ovisno koliko bi osvojili bi sigurno iskoristili na edukacije u fitnesu i poplaćali tekuće troškove.

8. Tko je na snimanju najzabavniji?

Na snimanju je svakako bio najzabavniji Enis dok u kući kad se kamere ugase je bio jako zabavan Goran, rođeni stand up komičar.