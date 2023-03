Zvonko se bio borio za Rasemu, a naljutio je gledatelje: 'Što si dolazio, ako ti smetaju godine?'

Kandidat emisije 'Ljubav je na selu' Zvonko Šantalab (56), rodom iz Slavonije, a po struci inežnjer agronomije, ponovno se vratio u emisiju nakon što prošle godine nije pronašao srodnu dušu.

Foto: RTL

Zvonko je prošle sezone u emisiji bio s farmericom Rasemom Vladetić (66) s kojom je ostao sve do romantičnog putovanja, no ipak njihova ljubav nije uspjela, a Zvonko je tad izjavio kako je velika razlika u godinama presudila.

- Došao sam do zaključka da što smo više zajedno, to smo dalje jedan od drugoga. Kad smo ozbiljniji, vidim sve veće razlike između nas. Naravno, konačno i dob. Nisam sitničav, ali između nas je velika razlika u godinama - izjavio je tada. U prošloj sezoni gledatelje je baš to razljutilo.

- Koji vrag si se onda prijavljivao ako ti smetaju godine; Što si onda dolazio; Velika je razlika u godinama među nama, a on se prijavi njoj. Rasema izdrži - pisali su gledatelji showa.

Foto: RTL

Zvonko iza sebe ima brak i dvoje djece - sina i kćer. Prošle sezone rekao je kako su njegova ljubavna iskustva šarena te da mu je najvažnija međusobna privlačnost i povjerenje.

Foto: Darko Tomas / CROPIX

Trenutno živi u Buzinu, ima OPG na kojem sadi povrće i brine o voćnjaku i veliki je radoholičar. U slobodno vrijeme igra košarku i nogomet s prijateljima, planinari, ide u šetnje prirodom, a za sebe kaže da je 'dobar kao kruh' dok ga netko ne razljuti, šarmantan je, komunikativan i zabavan.

Foto: Darko Tomas / CROPIX

Kandidat kaže da ovaj put zna koje osobine traži u budućoj partnerici.

- Ja sam osjećajna, emotivna duša, ali i jaki lav. Sve prema potrebi. Meni je zadatak da se ja predstavim njoj, a kako će moje emocije i duša reagirati na tu osobu, e, to nije u mojoj domeni. Imam viziju, da je poviša, da nije niska, da je inteligentna, interesantna, da ima što reći, da je nešto postigla u životu. Da nema 50 godina, a iza sebe samo koturaljke - izjavio je.

