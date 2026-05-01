200 fotki novog doma Dinama: Godinu dana od početka radova

Stadion na Kranjčevićevoj trebao bi biti spreman za igranje do početka sljedeće godine. Postoji ideja i da se svečano otvori krajem 2026. revijalnom utakmicom
Nakon desetljeća obećanja i iščekivanja, prašina koja se podigla nad kultnim zagrebačkim stadionom u Kranjčevićevoj ulici nije bila od nogometnih dvoboja, već od teške mehanizacije.
Legendarna "Kranjča", dom romantičnog nogometa i brojnih povijesnih trenutaka, odlazi u povijest, a na njezinom mjestu rađa se moderna arena.
Simboličnim polaganjem kamena temeljca u travnju 2025. godine označen je početak nove ere, a svečanosti su prisustvovali ključni ljudi zagrebačkog sporta i politike: gradonačelnik Tomislav Tomašević, Dinamove legende i čelnici Velimir Zajec i Zvonimir Boban te direktor Lokomotive Božidar Šikić.
Sada, nešto više od godinu dana od početka radova prisjetili smo se razvoj stadiona kakvog Zagreb zaslužuje.
Bio je to dan koji su mnoge generacije navijača i sportaša sanjale.
Nakon što je 1969. godine dovršena južna tribina maksimirskog stadiona, Zagreb nije dobio novo nogometno zdanje s četiri natkrivene tribine.
Stoga je ceremonija u "ulici pjesnika" imala poseban značaj, ne samo kao početak obnove jednog stadiona, već kao prvi korak u rješavanju desetljetnog problema sportske infrastrukture u glavnom gradu.
Gradonačelnik Tomašević potpisao je povelju koja je postavljena u kamen temeljac, dok su bageri u pozadini već rušili dio ograde na istočnoj tribini.
Ovo je povijesni dan za zagrebački sport i za grad Zagreb. Zagreb će prvi put nakon 55 godina dobiti novi nogometni stadion s četiri tribine, istaknuo je gradonačelnik Tomašević, svjestan da mnogi Zagrepčani i dalje sumnjaju u realizaciju projekta.
Zadovoljstvo nije krio ni novi predsjednik Dinama Velimir Zajec.
Iznimno sam sretan i ponosan što počinje gradnja stadiona u Kranjčevićevoj, a bit ću, dakako, sretan kad krene i gradnja Maksimira. Kad smo došli na čelo kluba kao “Dinamovo proljeće” obećali smo ove stadione, sad smo blizu realizacije, rekao je Zajec tada.
Iako su prvi strojevi stigli na proljeće 2025., put do početka radova nije bio nimalo jednostavan.
Projekt je kasnio otprilike godinu dana u odnosu na prve najave, ponajviše zbog niza administrativnih i imovinsko-pravnih prepreka.
Problema je bilo već kod odabira projektanta, gdje je žalba Arhitektonskog fakulteta odgodila potpisivanje ugovora s osječkom tvrtkom Sirrah, koja je projektirala i Opus Arenu.
Grad se paralelno morao baviti i otkupom zemljišta kako bi se osigurao pristup stadionu iz Adžijine ulice, što je bila ključna preporuka Uefe.
No, jednom kada su sve prepreke preskočene, gradilište je zaživjelo punim plućima.
Radovi su krenuli ekspresno.
Već nekoliko tjedana nakon polaganja kamena temeljca, slika stadiona na kojem se donedavno igrao prvoligaški nogomet bila je neprepoznatljiva.
Tribine su nestajale jedna za drugom, a čitav prostor pretvoren je u ogromno gradilište. Do jeseni 2025. godine, nakon što je teren potpuno raščišćen, počeli su nicati prvi betonski stupovi budućih tribina.
Dinamika radova, koje izvodi austrijski Strabag, bila je impresivna.
Do prosinca iste godine, sjeverna tribina, koja na starom stadionu nije ni postojala, bila je gotovo u potpunosti formirana.
Tijekom zime i ranog proljeća 2026., radovi su se intenzivirali i na istočnoj i zapadnoj tribini, gdje su se ugrađivali masivni stupovi i elementi tribina.
Već u ožujku, na gradilištu su se mogli vidjeti obrisi budućeg krova, dok su radnici istovremeno uređivali prostore ispod tribina.
Novi stadion u Kranjčevićevoj neće biti samo zamjena za stari, već moderno sportsko zdanje izgrađeno prema najvišim standardima.
S kapacitetom od 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta, zadovoljavat će stroge kriterije Uefine četvrte kategorije, što znači da će na njemu moći igrati i hrvatska reprezentacija, ali i održavati utakmice Lige prvaka sve do polufinala.
Kompleks će, osim grijanog hibridnog travnjaka dimenzija 105x68 metara i moderne LED rasvjete, dobiti i potpuno novu vizuru.
Ispred stadiona uredit će se novi gradski trg od 6300 kvadratnih metara, a osigurat će se i više od 400 parkirnih mjesta.
Projektom je predviđena i značajna urbana obnova cijelog kvarta.
Poseban naglasak stavljen je i na održivost, pa će na krovu biti postavljena solarna elektrana snage jednog megavata.
Cjelokupna investicija, financirana iz gradskog proračuna, iznosi 37,87 milijuna eura bez PDV-a, odnosno oko 47,5 milijuna eura s uključenim porezom.
Ugovorom je predviđeno da radovi traju 18 mjeseci, što znači da bi novi stadion trebao biti dovršen krajem 2026. godine.
Međutim, brzina kojom Strabag napreduje na gradilištu daje za pravo onima koji vjeruju da bi se prve utakmice na novoj "Kranjči" mogle odigrati i ranije, već na jesen iste godine.
Austrijskoj tvrtki navodno je u interesu projekt završiti u rekordnom roku kako bi im poslužio kao ogledni primjer za buduće projekte diljem Europe.
Završetak radova u Kranjčevićevoj ključan je preduvjet za početak dugo očekivanog rušenja stadiona u Maksimiru.
Nakon što Dinamo i Lokomotiva presele na privremeni dom na Trešnjevci, bageri će se moći preseliti na istok grada.
U međuvremenu je riješen i natječaj za izradu projekta rušenja maksimirskog stadiona, čime je učinjen još jedan korak naprijed.
Prema trenutnim projekcijama, novi maksimirski stadion, koji će zajednički financirati Grad Zagreb i Vlada RH, trebao bi biti gotov do početka 2029. godine, čime bi se konačno zatvorilo jedno od najmučnijih poglavlja u povijesti zagrebačkog sporta.
*Uz korištenje AI-ja
