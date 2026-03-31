24SATA U ZENICI BiH u ekstazi, a Gattuso nije mogao prekinuti crni niz. Talijani, to nije slučajno

Drama na Bilinom polju! Bosna i Hercegovina nakon penala odlazi na Svjetsko prvenstvo! Italija ponovno ne uspijeva! Zenica u ekstazi slavi heroje Džeku, Tahirovića i Barbareza
Drama na Bilinom polju nije ni mogla završiti drugačije nego infarktnom završnicom, nakon 90 minuta i dva produžetka odluka o plasmanu na Svjetsko prvenstvo pala je nakon ruleta kaznenih udaraca. Sve ili ništa, ovoga puta sretniji su bili Zmajevi koji su izborili plasman na Svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina slavi izbornika Sergeja Barbareza, slavi Edina Džeku i Harisa Tabakovića, slavi junake Tahirovića, Tabakovića, Alajbegovića i Bajraktarevića koji su nakon velike bitke realizirali i kaznene udarce i odveli Bosnu i Hercegovinu na najveću smotru svjetskog nogometa, koja će se u lipnju i srpnju igrati u Americi, Kanadi i Meksiku.