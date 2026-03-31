Foto: Armin Durgut/PIXSELL
24SATA U ZENICI BiH u ekstazi, a Gattuso nije mogao prekinuti crni niz. Talijani, to nije slučajno

Piše Tomislav Gabelić iz Zenice,

Drama na Bilinom polju! Bosna i Hercegovina nakon penala odlazi na Svjetsko prvenstvo! Italija ponovno ne uspijeva! Zenica u ekstazi slavi heroje Džeku, Tahirovića i Barbareza

Drama na Bilinom polju nije ni mogla završiti drugačije nego infarktnom završnicom, nakon 90 minuta i dva produžetka odluka o plasmanu na Svjetsko prvenstvo pala je nakon ruleta kaznenih udaraca. Sve ili ništa, ovoga puta sretniji su bili Zmajevi koji su izborili plasman na Svjetsko prvenstvo. Bosna i Hercegovina slavi izbornika Sergeja Barbareza, slavi Edina Džeku i Harisa Tabakovića, slavi junake Tahirovića, Tabakovića, Alajbegovića i Bajraktarevića koji su nakon velike bitke realizirali i kaznene udarce i odveli Bosnu i Hercegovinu na najveću smotru svjetskog nogometa, koja će se u lipnju i srpnju igrati u Americi, Kanadi i Meksiku. 

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
BiH - Italija 1-1 (4-1): 'Take me to America'! 'Zmajevi' idu na SP!
Čudo, čudo u Zenici! Bosna i Hercegovina ide na Svjetsko prvenstvo nakon velike drame i boljeg izvođenja jedanaesteraca! Sve su zabili 'zmajevi', Talijani dva promašili i treći put za redom propuštaju SP
U-21 Hrvatska - Turska 3-0: Ludi susret u Osijeku! Gosti idu kući s tri isključenja i tri gola u mreži
U-21 HRVATSKA - TURSKA. 'Vatreni' su odlično krenuli u utakmicu i zabili gol u četvrtoj minuti dodatka prvog dijela. Vodstvo je povećao Jagušić, a pobjedu potvrdio Mlačić u zadnjem napadu na susretu

