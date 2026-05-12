2u1 za Barcine fanove! Nakon proslave naslova, sjajni Nijemac produljio je vjernost klubu

Trener Barcelone Hansi Flick rekao je u utorak, dan nakon proslave osvajanja naslova španjolskog prvaka, da je produžio ugovor s klubom za dodatnu sezonu, do ljeta 2028.

- Jako sam sretan zbog toga. Ukazali su mi povjerenje da radim još jednu ili dvije godine, izjavio je 61-godišnji Nijemac na konferenciji za medije u Barceloni.

Ugovor mu istječe 30. lipnja 2027., a sada ga je produžio za dodatnu sezonu, uz mogućnost produljenja za još jednu do ljeta 2029.

- Mislim da je to dobar dogovor za sve. Posljednjih dana sam uvidio da sam na pravom mjestu, poručio je.

Foto: Albert Gea

Barcelona je obranila naslov prvaka jer tri kola prije kraja ima 14 bodova prednosti nad drugoplasiranim Real Madridom, kojeg je pobijedila s 2-0 u nedjelju. Ove sezone je osvojila i španjolski Superkup.

- Trebamo raditi još više da bismo došli do najbolje razine. Ovdje svi sanjaju osvajanje Lige prvaka i to ćemo pokušati ostvariti, rekao je.

Barcelona je zadnji put osvojila Ligu prvaka 2015. kada je u svojim redovima imala igrače poput Ivana Rakitića i Lionela Messija. Ove sezone je ispala u četvrtfinalu od Atletico Madrida.

Flick, koji je na klupi Barcelone od ljeta 2024., rekao je da će pokušati pobijediti u preostale tri prvenstvene utakmice jer želi završiti sezonu sa 100 osvojenih bodova, a trenutno ih ima 91. Katalonci u srijedu gostuju kod Alavesa koji se nalazi u zoni ispadanja, a nakon toga igraju još s Betisom i Valencijom.

Nijemac je Barcelonu vodio na 114 utakmica; pobijedio je na njih 87, 17 puta je izgubio te 10 utakmica odigrao neriješeno. Momčad je pod njegovim kormilom zabila nevjerojatnih 314, a primila 130 golova.

Oko 750.000 ljudi okupilo se u ponedjeljak navečer na ulicama Barcelone proslavljajući s igračima ukupno 29. naslov prvaka.