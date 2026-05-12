2u1 za Barcine fanove! Nakon proslave naslova, sjajni Nijemac produljio je vjernost klubu

Piše HINA, Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Hansi Flick, trener Barcelone, produžio je ugovor s katalonskim gigantom do 2028. godine! Nakon osvajanja naslova prvaka, cilja na uzimanje trofeja Lige prvaka. Do kraja ove sezone želi osvojiti 100 bodova

Trener Barcelone Hansi Flick rekao je u utorak, dan nakon proslave osvajanja naslova španjolskog prvaka, da je produžio ugovor s klubom za dodatnu sezonu, do ljeta 2028.

- Jako sam sretan zbog toga. Ukazali su mi povjerenje da radim još jednu ili dvije godine, izjavio je 61-godišnji Nijemac na konferenciji za medije u Barceloni.

Ugovor mu istječe 30. lipnja 2027., a sada ga je produžio za dodatnu sezonu, uz mogućnost produljenja za još jednu do ljeta 2029.

- Mislim da je to dobar dogovor za sve. Posljednjih dana sam uvidio da sam na pravom mjestu, poručio je.

Barcelona je obranila naslov prvaka jer tri kola prije kraja ima 14 bodova prednosti nad drugoplasiranim Real Madridom, kojeg je pobijedila s 2-0 u nedjelju. Ove sezone je osvojila i španjolski Superkup.

- Trebamo raditi još više da bismo došli do najbolje razine. Ovdje svi sanjaju osvajanje Lige prvaka i to ćemo pokušati ostvariti, rekao je.

Barcelona je zadnji put osvojila Ligu prvaka 2015. kada je u svojim redovima imala igrače poput Ivana Rakitića i Lionela Messija. Ove sezone je ispala u četvrtfinalu od Atletico Madrida.

Flick, koji je na klupi Barcelone od ljeta 2024., rekao je da će pokušati pobijediti u preostale tri prvenstvene utakmice jer želi završiti sezonu sa 100 osvojenih bodova, a trenutno ih ima 91. Katalonci u srijedu gostuju kod Alavesa koji se nalazi u zoni ispadanja, a nakon toga igraju još s Betisom i Valencijom.

Nijemac je Barcelonu vodio na 114 utakmica; pobijedio je na njih 87, 17 puta je izgubio te 10 utakmica odigrao neriješeno. Momčad je pod njegovim kormilom zabila nevjerojatnih 314, a primila 130 golova. 

Oko 750.000 ljudi okupilo se u ponedjeljak navečer na ulicama Barcelone proslavljajući s igračima ukupno 29. naslov prvaka.

