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FOTO: NEZGODA NA UTRCI

Stala je pred kameru i pokazala haljinu. Vjetar je otkrio previše

Vjetar u Yorku Emmi Jones dvaput priredio nezgodu: haljina i šešir skoro su je izdali pred kamerama usred javljanja na poznatom britanskom trkalištu
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Stala je pred kameru i pokazala haljinu. Vjetar je otkrio previše
Popularna britanska sportska voditeljica Emma Louise Jones (36), jedno od najprepoznatljivijih lica BBC-a i miljenica navijača Leeds Uniteda, nedavno se našla u središtu pozornosti nakon što je na prestižnim konjskim utrkama u Yorku doživjela dvostruku nezgodu s odjećom. | Foto: Instagram
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Popularna britanska sportska voditeljica Emma Louise Jones (36), jedno od najprepoznatljivijih lica BBC-a i miljenica navijača Leeds Uniteda, nedavno se našla u središtu pozornosti nakon što je na prestižnim konjskim utrkama u Yorku doživjela dvostruku nezgodu s odjećom. | Foto: Instagram
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