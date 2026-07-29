Stala je pred kameru i pokazala haljinu. Vjetar je otkrio previše

Vjetar u Yorku Emmi Jones dvaput priredio nezgodu: haljina i šešir skoro su je izdali pred kamerama usred javljanja na poznatom britanskom trkalištu
Popularna britanska sportska voditeljica Emma Louise Jones (36), jedno od najprepoznatljivijih lica BBC-a i miljenica navijača Leeds Uniteda, nedavno se našla u središtu pozornosti nakon što je na prestižnim konjskim utrkama u Yorku doživjela dvostruku nezgodu s odjećom.
| Foto: Instagram
Popularna britanska sportska voditeljica Emma Louise Jones (36), jedno od najprepoznatljivijih lica BBC-a i miljenica navijača Leeds Uniteda, nedavno se našla u središtu pozornosti nakon što je na prestižnim konjskim utrkama u Yorku doživjela dvostruku nezgodu s odjećom. |
Foto: Instagram
Popularna britanska sportska voditeljica Emma Louise Jones (36), jedno od najprepoznatljivijih lica BBC-a i miljenica navijača Leeds Uniteda, nedavno se našla u središtu pozornosti nakon što je na prestižnim konjskim utrkama u Yorku doživjela dvostruku nezgodu s odjećom.
| Foto: Instagram
Dok je za Raceday TV izvještavala s britanske utrke konja Cheltenham, vjetrovito vrijeme i neočekivani problemi s garderobom doveli su je u nekoliko neugodnih, ali i komičnih situacija koje je podijelila sa svojih 440.000 pratitelja na Instagramu.
| Foto: Instagram
Dan na poznatom trkalištu za Jones nije počeo prema planu. Zbog problema s prvotno odabranom odjećom, bila je prisiljena u zadnji tren pronaći zamjensku kombinaciju. Odlučila se za provjerenu lepršavu bijelu haljinu s crnim točkicama, no upravo je ta haljina postala uzrok druge, gotovo veće neugodnosti.
| Foto: Instagram
- Vrijeme je za provjeru odjeće. Imala sam malu nezgodu s haljinom koju sam danas trebala nositi, pa sam se vratila svom pouzdanom broju na točkice. Mislim da sam je nosila na festivalu Ebor prošle godine, a najdraža stvar kod nje je ovo... - započela je dok se okretala.
| Foto: Instagram
U tom trenutku, snažan nalet vjetra podigao je donji dio haljine, prijeteći otkriti više no što je planirala. Brzom reakcijom uspjela je uhvatiti tkaninu i spriječiti potpunu katastrofu, završivši piruetu uz znakovit pogled i šaljivo: "Ta da."
| Foto: Instagram
Ironično, ovo nije prvi put da joj vjetar na utrkama u Yorku stvara probleme. Godinu ranije, na istom događaju, pohvalila se elegantnim šeširom koji je uskladila s odjećom, no samo dvije minute nakon dolaska vjetar joj ga je odnio s glave.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je danas poznata po svom šarmu pred kamerama i opuštenom stilu, put Emme Jones do vrha sportskog novinarstva bio je ispunjen teškim radom i jasnom vizijom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena u Northwichu, nakon završene srednje škole upisala je studij novinarstva na Sveučilištu Sheffield Hallam.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Znajući da želi specijalizaciju, uzela je godinu pauze, radila u pozivnom centru kako bi uštedjela novac i potom upisala magisterij iz televizijskog novinarstva na Sveučilištu Staffordshire, koje je, kako kaže, odigralo ključnu ulogu u njezinoj karijeri.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Kad sam završila fakultet, bila sam potpuno opremljena za rad u televizijskom novinarstvu i naporno sam radila da dođem ovdje gdje sam danas - izjavila je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tijekom studija stažirala je na Channel 5 i radiju Key 103, no brzo je shvatila da praćenje "tvrdih" vijesti nije za nju. Priznala je da ju je izvještavanje o tragičnim događajima previše emocionalno pogađalo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prelomni trenutak dogodio se kada je, izvještavajući o nečijoj smrti, zaplakala zajedno s obitelji. Tada je znala da je njezina budućnost u voditeljskim vodama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prvi pravi posao bio joj je na radiju, gdje je pripremala izvještaje o prometu. Uskoro je prešla na Viking FM u Hullu, gdje je njezin talent primijećen.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Presudan poziv stigao je od nogometnog kluba Leeds United, koji ju je pozvao na audiciju za voditeljicu na njihovoj klupskoj televiziji (LUTV). Godinama je istovremeno radila kao radijska voditeljica preko tjedna i kao sportska reporterka na utakmicama vikendom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Danas je Emma Jones jedna od najpopularnijih sportskih novinarki u Velikoj Britaniji. Osim što je postala zaštitno lice Leedsove televizije, radi kao voditeljica za BBC i TNT Sports, gdje pokriva speedway.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Upravo joj je taj angažman donio jedno od najvećih osobnih zadovoljstava.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Mislim da je ovo trenutak kada je moj tata bio najponosniji na mene. Rekao mi je: 'Emma, išao sam to gledati kao klinac, obožavam to.' Bilo je lijepo razgovarati o tome jer mu je vratilo lijepe uspomene - ispričala je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina popularnost prelijeva se i izvan sportskih terena. Svojim modnim odabirima redovito oduševljava javnost, a obožavatelji je često hvale zbog hrabrih i elegantnih kombinacija. Zbog svoje karizme i profesionalnosti postala je i ambasadorica nekoliko brendova, dodatno učvrstivši svoj status medijske zvijezde.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč slavi, ostaje prizemljena, a nezgode poput onih u Yorku samo doprinose njezinoj simpatičnosti i pristupačnosti, pokazujući da se i profesionalcima ponekad dogode nepredviđene situacije. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram