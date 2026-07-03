Za sve je krivo 'srce' lopte! Evo kako izgleda čip koji je 'uhvatio' vlas kose Igora Matanovića..

Nekoliko sekundi čiste ekstaze i slavlja, a onda brutalno, hladno buđenje. Hrvatska je u 13. minuti sudačke nadoknade mislila da je izborila produžetke protiv Portugala, no gol Joška Gvardiola poništen je nakon intervencije tehnologije koja je do mikrona precizno otkrila "dodir" Igora Matanovića koji je promijenio sve. Srce nogometa zamijenjeno je otkucajem senzora, a san o osmini finala rasplinuo se u nevjerici.

Nevidljivi svjedok u srcu Trionde

Službena lopta prvenstva, Adidas Trionda, nije samo komad kože napunjen zrakom. U njenom središtu, stabiliziran posebnim sustavom ovjesa, nalazi se minijaturni senzor inercijske mjerne jedinice (IMU) težak svega 14 grama. Ovaj čip, razvijen u suradnji s tvrtkom Kinexon, bilježi podatke o svakom pokretu, rotaciji i ubrzanju lopte čak 500 puta u sekundi. Podaci se u stvarnom vremenu šalju VAR sucima, pružajući im razinu preciznosti koju ljudsko oko i tradicionalne kamere ne mogu dosegnuti. Upravo je taj senzor detektirao ključni trenutak utakmice.

Foto: Adidas

Podaci koje senzor prikupi vizualiziraju se grafikom koju su gledatelji mogli vidjeti tijekom prijenosa, a koja podsjeća na EKG ili "otkucaj srca". U svijetu sporta poznata je i kao "Snickometer", tehnologija posuđena iz kriketa gdje se koristi za utvrđivanje je li loptica okrznula palicu. U trenutku kada je lopta bila uz glavu Igora Matanovića, na grafici se pojavio oštar skok što se protumačilo kao dokaz da je Matanović dodirnuo loptu.

Fifa je kasnije potvrdila ispravnost odluke u službenom priopćenju: "Prema podacima dobivenim Connected Ball tehnologijom... dokazano je da je Igor Matanović ostvario kontakt u akciji koja je prethodila golu protiv Portugala, što je omogućilo sucu da ispravno utvrdi zaleđe i poništi pogodak."

Foto: IPA/SIPA

Ime lopte, Trionda, spoj je španjolskih riječi "tri" (Tri) i "val" (Onda), čime se slavi zajedništvo triju domaćina - Kanade, Meksika i SAD-a. Njen dizajn u crvenoj, zelenoj i plavoj boji odaje počast tim nacijama. Sastoji se od samo četiri panela, što je najmanje u povijesti lopti za Svjetska prvenstva, a spojeni su termički. Duboki šavovi i strateški postavljene reljefne linije osiguravaju stabilnost u letu, dok mikro i makro teksture na površini poboljšavaju prianjanje i kontrolu. No, ostat će upamćena kao lopta čije je tehnološko srce Hrvatskoj slomilo ono nogometno.

Foto: Sports Press Photo/SIPA USA

*uz korištenje AI-a