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DRAMI NEMA KRAJA

DOZNAJEMO Livaja došao na trening, ali Garcia ga šokirao zahtjevom pa se pokupio doma!

Piše Tomislav Gabelić, Mato Galić,
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DOZNAJEMO Livaja došao na trening, ali Garcia ga šokirao zahtjevom pa se pokupio doma!
Gorica i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Hajduk je nastavio trenirati strogoću na svojoj najvećoj zvijezdi pa su od njega tražili da otrči ono što nije u Bledu na pripremama. Na to je Livaja poludio, okrenuo se i otišao kući, doznajemo

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Marko Livaja (32) jutros nije trenirao s prvom momčadi Hajduka, iako je tako ranije bilo najavljeno. Iskusni se napadač po rasporedu pojavio na treningu, ali došlo je do novog konflikta s trenerom Gonzalom Garcijom i ljudima iz kluba.

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A SAD ADIO?! Livaja napušta Hajduk! Klub donio odluku, ovo je malo tko mogao očekivati | Video: 24sata/pixsell

Hajduk je nastavio trenirati strogoću na svojoj najvećoj zvijezdi pa su od njega tražili da otrči ono što nije u Bledu na pripremama. Na to je Livaja poludio, okrenuo se i otišao kući, doznajemo.

O svemu se konačno očitovao i klub:

"Marko Livaja danas se sastao sa sportskim direktorom, ali nije trenirao s momčadi, budući da je odbio ispričati se stručnom stožeru, a nije pristao ni odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zato je današnji trening odradio individualno u teretani. Za sutra je zakazan sastanak između Marka Livaje, trenera Garcije i Roberta Grafa, sa svrhom pronalaska najboljeg i konačnog rješenja, kako za klub tako i za igrača", poručili su iz splitskog kluba.

Livaja i još sedmorica igrača prije nekoliko su dana na pripremama u Sloveniji nakon gledanja utakmice Hrvatska - Gana ostali na piću duže od onoga što su smjeli pa ih je Garcia kaznio trčanjem. Livaja je to odbio pa je suspendiran i poslan za Split.

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