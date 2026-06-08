A gdje su Panini sličice? Dok vlada opća nestašica, evo što nam kaže glavni distributer...

Imate li Panini sličica?, pitanje je koje prodavači na kioscima diljem Hrvatske čuju stotine puta dnevno, no odgovor je gotovo uvijek isti: 'Ne'. Potraga za sličicama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi pretvorila se u pravu nacionalnu histeriju koja je zahvatila sve generacije. Prvenstvo je pred vratima, svi žele skupljati sličice, ali njih već tjednima gotovo pa i nema u prodaji. A ono malo paketića što se i pojavi na prodajnom mjestu, razgrabi se u sat vremena...

Kakva je situacija sa sličicama i hoće li uskoro veća količina biti u prodaji, upitali smo Tisak Media, službenog distributera Panini sličica za hrvatsko tržište.

- FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. albumi i sličice distribuirani su u Tisak prodajnu mrežu 7. svibnja i već prema prvim prodajnim podacima te interesu kupaca, predstavljaju jedno od najtraženijih kolekcionarskih izdanja posljednjih godina. Interes kupaca od samog početka značajno je premašio očekivanja, što je, kako u Hrvatskoj, tako i na razini europskog i regionalnog tržišta, rezultiralo ogromnom potražnjom koja se odražava na dostupnost proizvoda na prodajnim mjestima na svim tržištima. Stoga su na pojedinim prodajnim mjestima moguće ograničene količine proizvoda, no zajedno s distributerom i dobavljačem kontinuirano radimo na osiguravanju dodatnih količina za prodajna mjesta u Hrvatskoj - odgovorili su nam.

Sarajevo: Panini album za sličice SP-a 2026. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Jedan od ključnih razloga ove pomame je i sam album, rekordan po svojoj veličini. Zbog proširenja Svjetskog prvenstva na čak 48 reprezentacija, kolekcionari se suočavaju s golemim izazovom: popuniti 112 stranica s čak 980 sličica, što je znatno više od 670, koliko je bilo potrebno za prvenstvo u Katru.

Situacija je gotovo identična u cijeloj Hrvatskoj, od Vukovara do Dubrovnika, kao i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Prodavači na kioscima iz prve ruke svjedoče općoj pomami, ali i nestašnici. Telefoni im neprestano zvone, a kupci se raspituju o sljedećoj pošiljci.

Zagreb: Udruga “Imam imam nemam” organizirala razmjenu Panini sličica za WC 2026 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Sličice stignu jednom tjedno, obično utorkom, i planu u roku dva sata. Često i brže. Uveli smo pravilo da se može kupiti samo jedan paket po osobi, ali ni to nije dovoljno - ispričala je prodavačica iz Zagreba.

Problem dodatno pogoršavaju oni koji, često zahvaljujući "dojavama", kupuju cijele kutije odjednom, ostavljajući police praznima samo nekoliko minuta nakon što su napunjene. Zbog takvih masovnih kupnji, koje uglavnom završavaju na crnom tržištu, čak su i specijalizirani internetski dućani ostali bez zaliha, s porukama "rasprodano" i neizvjesnim najavama novih pošiljki.

Očekivano, nestašica je stvorila plodno tlo za crno tržište. Na internetskim oglasnicima i u Facebook grupama cijene su otišle u nebo: paketić sličica umjesto preporučenih 1,50 eura dostiže cijenu od 3 eura, dok se kutija (koja sadrži 50 paketića) umjesto 65 eura prodaje i za vrtoglavih 150 eura.