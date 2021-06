Christian Eriksen (29) srušio se krajem prvog poluvremena utakmice između Danske i Finske 0-1.

U pomoć su mu tad prvo pritrčali suigrač Simon Kjaer, a potom i liječnički tim koji ga je nekoliko minuta oživljavao pa odveo sa stadiona. Ubrzo se otkrilo kako je Eriksen pri svijesti, a potom se doznalo i kako se videopozivom čuo sa suigračima.

Bez uljepšavanja, Eriksen je bio mrtav

Na Uefinom kriznom sastanku dogovorilo se kako će se utakmica nastaviti, Danci su naposljetku izgubili, Eriksen se oporavlja, a nakon svega se oglasio i jedan od najboljih kardiologa u Velikoj Britaniji koji je sedam godina pregledavao srce Christiana Eriksena, profesor Sanjay Sharma.

- Zapitao sam se: O, Bože? Ima li nešto što smo previdjeli? No onda sam pogledao nanovo sve testove i shvatio da je stvarno sve bilo savršeno - započeo je Sharma.

- Čudo da je živ. Samo sam vidio da je potrčao k lopti, a noge su mu otkazale i pada. Ako su mu radili agresivan CPR (reanimacija) i ako su koristili defibrilator, onda mogu reći da se radi o primarnom srčanom zastoju. Noge su ga izdale, što je jasan pokazatelj da je nešto opasno krenulo po zlu, postao je mekan i samo se srušio. Vjerojatno je mosak ostao bez kisika - razglabao je Sharma za Daily Mail pa dodao:

Svaka minuta smanjuje šanse za preživljavanje 7%

- Vrijeme u slučaju od kad je pao na zemlju do momenta kad je reanimiran zovemo 'downtime'. Što dulje traje taj 'downtime' to gore, svaka minuta smanjuje šanse za preživljavanje za sedam posto. Ali ne zaboravite, on je mlad i zdrav čovjek, vrhunski sportaš, nije poput starijih koji imaju srčane probleme. Ovaj momak ima fantastičnu cirkulaciju. Obično, ako je netko proveo pet ili šest minuta u 'downtimeu', ako ga povrate, nalazi se u kritičnom stanju i treba ga priključiti na respirator.

Potvrdio je kako s Eriksenovim srcem nikad nije bilo problema:

- Od dana kad je potpisao za Tottenham moj je posao bio da ga testiramo i vršimo pretrage. Njegovi testovi do 2019. godine bili su potpuno normalni, nije bilo nikakve srčane mane. To garantiram jer sam ja radio testove - rekao je.

'Nema šanse da će više igrati'

Liječnik danske nogometne reprezentacije Morten Boesen otkrio je i kako je Eriksen jedno vrijeme bio bez pulsa.

- Bez uljepšavanja, Eriksen je bio mrtav. Umro je. Teško da će ikad više zaigrati nogomet. Bio je mrtav jedanput i može li mu medicinska struka dopustiti da opet umre? Ne može. I neće. Niti jedan doktor mu neće dati dozvolu nakon ovoga. Ovo je kraj karijere, ali dobra vijest je da će živjeti - dodao je profesor, prenosi Mirror.