Ružić pobijedila Semenistaju i ušla u drugo kolo Wimbledona

Antonia Ružić prva je od hrvatskih predstavnica izašla na teren na ovogodišnjem Wimbledonu i u svom debiju u All England Clubu plasirala se u drugo kolo svladavši Latvijku Darju Semenistaju (WTA - 104.) sa 6-3, 3-6, 6-3 nakon dva sata i četiri minute borbe.

Sve do nedjelje navečer Ružić se pripremala za meč na terenu 1 protiv najveće domaće uzdanice Emme Raducanu, ali je najbolja britanska tenisačica morala odustati od nastupa zbog ozljede.

Ružić je za suparnicu dobila "sretnu gubitnicu" iz kvalifikacija, čije je ime saznala tek nekoliko sati prije izlaska na teren. Možda u tome treba tražiti razlog nešto lošijem ulasku u meč, pri čemu je Antonia bila ta koja prva izgubila servis (1-2). No, vrlo brzo se oporavila i nizom od četiri gema došla do vodstva 5-2. Antonia je spasila 'break'-loptu u devetom gemu, a onda prvu set-loptu pretvorila u osvajanje prve dionice meča.

Kad je hrvatska reprezentativka napravila 'break' za 3-2 u drugom setu, činilo se da bi mogla zgotoviti posao u dva seta. No, uslijedio je preokret, četiri uzastopna gema Semenistaje te je odluka o pobjednici ostavljena za treći set.

Latvijka je u prvom gemu imala 0-40 i još jednu prednost. Sve je to Ružić izvukla, potom došla do 'breaka' za 2-0 i u sljedećem gemu spasila još dvije prilike Semenistaje za oduzimanje servisa. Bio je to prijelomni trenutak, jer je Antonia došla do prednosti 5-2. Kad je servirala za pobjedu propustila je prve dvije meč-lopte (40-15), morala je spasiti još jednu 'break'-loptu, ali je treću priliku za okončanje meča iskoristila.

Antoniju i u drugom kolu čeka Latvijka, ali će to biti znatno teži ispit jer se radi o Jeleni Ostapenko, bivšoj pobjednici Roland Garrosa (2017.) i wimbledonskoj polufinalistici (2018.) i trenutačno 31. tenisačici na WTA ljestvici.

Ostapenko je također trebala tri seta za plasman u drugo kolo, a svladala je Britanku Harriet Dart (WTA - 152.) sa 6-3, 3-6, 6-4.

Preostale dvije hrvatske predstavnice će svoje mečeve prvog kola odigrati u utorak. Petra Marčinko će protiv Amerikanke Sofije Kenin igrati na terenu 11, a tenisačice bi na terenu trebale biti u podne po srednjoeuropskom vremenu. Donna Vekić će protiv Amerikanke Ashlyn Krueger igrati na terenu 15, a njihov je dvoboj posljednji na rasporedu, četvrti od 12.00 sati.