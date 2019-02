A tek mu je 40: Doktor Ivo nije izgubio od Đokovića 11 godina

Kao i prošle godine Doktor Ivo odlučio je 'prevariti' sistem i umjesto na tvrdoj podlozi Dubaija ili Acapulca proslavio je svoj 40. rođendan tiho i u krugu obitelji, baš kao što je izgradio i svoju karijeru, tiho i uz podršku najbližih.

'Div sa Šalate' rođen je 28. veljače 1979. godine u Zagrebu, a u profesionalnom je tenisu od 2000. godine. Neuobičajeno visok za tenis, dugog koraka i ne baš laganog pokreta, Ivu su mnogi smatrali zalutalim u ovaj sport, a danas im Ivo samo lagano maše s 89. mjesta ATP liste.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ali dobroćudni 'div sa Šalate' nije se obazirao na druge. Posvetio se tenisu, radio je ono što voli, naporno trenirao i predstavio se svijetu na najbolji mogući način na Wimbledonu 2003. kad je u prvom kolu šokirao Lleytona Hewitta. Bio je član i hrvatske reprezentacije koja je 2005. osvojila Davis Cup.

U veljači 2007. godine kad je u finalu San Josea izgubio od Andyja Murraya. No, dva je mjeseca kasnije uspio. Na zemlji Houstona slomio je Mariana Zabaletu sa nekarakterističnih 6-4, 6-1.

Tada je krenuo i njegov rapidni uspon.i osvajanje turnira u Stockholmu na tvrdoj podlozi i na travi u Nottinghamu. Naslov u Nottinghamu obranio je i sezonu kasnije, a 2008. imao je i renking karijere. Bio je 14. na ATP listi. Svoj uspjeh je gradio na servisu-smeč igri i svoje je nedostatke uvijek znao staviti sa strane dobrim starim as servisom.

Foto: screenshot/YouTube

A, ako ste se pitali je li bio koji meč da Ivo nije opalio niti jedan as, i toga je bilo. Bilo je to 2008. u Monte Carlu protiv Francuza Gaela Monfilsa. Naravno, taj meč je dobio Monfils 7-6, 6-1. Nakon tog meča novinari su se šalili da je 'div sa Šalate' vjerojatno igrao lijevom rukom.

Nezaboravno četvrtfinale s Federerom i Karlovićeve sunčane naočale

Godinu dana nakon tri osvojene titule Ivo je igrao i četvrtfinale Wimbledona protiv Rogera Federera. Najveći protiv najvišeg tenisača ikad. Nakon izgubljenog prvog seta Ivo je na teren izašao u crnim sunčanim naočalama.

Foto: AFP

- Još mu samo nedostaje kožna jakna i motor - šalili su se tad Englezi, a Ivo je taj meč izgubio glatko u tri seta.

Nakon toga je do danas osvojio još pet turnira, a osvojio je srca mnogih navijača diljem svijeta. Njegova pojava izaziva osmijeh, a stil igre budi vremena servis-voleja. Najviši je i najstariji igrač na ATP listi, a o njegovom broju ispucanih aseva više nije potrebno ni razgovarati.

Nažalost, u svojem dvorištu nije uspio donijeti Hrvatskoj drugu salataru. Bio je tada hit popularni 'meme' s natpisom 'Spavaš li mirno Del Potro Juane Martine', Karlović se vratio u reprezentaciju, ali Federico Delbonis je u petom meču odnio 'salataru' u Argentinu.

Što i kako dalje? 'Ma igrat ću do 50.'

Izjavio je Ivo Karlović kako bi mogao igrati do 50., a poznavajući njega to i nije nemoguće. To je pokazao i ove godine kad je skoro osvojio indijski Pune. Još jedan 'div' stajao je s druge strane i na kraju pobijedio. Kevin Anderson. Omjer mu je ove sezone 5-5, a već ima ispaljenih 299 aseva. Svakim novim mečom samo podebljava brojku od 13 222 asa u karijeri, a ni najboljima nije svejedno kad ga sretnu na terenu.

U prilog tome govori i njegov pozitivan omjer protiv trenutnog broja jedan, Novaka Đokovića. 'Div sa Šalate' slavio je u njihova dva zadnja susreta, a srpski tenisač protiv Ive nije slavio još od Hamburga 2008. Rijetko se koji četrdesetogodišnjak može pohvaliti da od njega strahuju i najbolji s ATP liste.

Foto: EDGAR SU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Vrijeme za mirovinu? Kad je u pitanju Ivo Karlović, volio bih da do toga ne dođe. Na nama je samo da zaplješćemo pa i legendi hrvatskog i svjetskog tenisa i zaželimo mu svu sreću u nastavku karijere. Tko zna što nas još čeka i koju će trešnju Ivo staviti na svoju tortu.

No, bilo kako bilo, jedan je Doktor, a to nije Valentino Rossi.