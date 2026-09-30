ABA liga će se ipak igrati! Dogovorili su se sa sucima, no ima i jedan veliki problem...

ABA liga, košarkaško natjecanje koje je već godinama pred gašenjem, ali nekako preživljava, prije nekoliko dana bila je u golemim problemima jer nije imala suce za početak sezone. Proteklog vikenda trebalo se odigrati prvo kolo, no ono je odgođeno zbog štrajka sudaca. Naime, tražili su od vodstva ABA lige da im poveća honorar po utakmici na 800 eura, no čelnici su to odbili i ponudili znantno manji iznos od 630 eura.

I dok se čekao kompromis, čelnici su pronašli novo rješenje. Angažirali su novih 60 sudaca, no problem je što su oni niže kvalitete od dosadašnjih pa se mnogi pitaju hoće li to dovesti u pitanje regularnost natjecanja.

Susret Cibone i Zadra u četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni svi problemi sa organizacijom suđenja te kako će nova sezona započeti ovog vikenda odigravanjem utakmica 2. kola.

- ABA Liga j.t.d. sa zadovoljstvom objavljuje – na radost svih izravnih sudionika: klubova, igrača i trenera, a prije svega brojnih navijača - da su ispunjeni svi potrebni uvjeti za početak natjecanja. Posljednjih je tjedana uložen velik trud kako bi se pronašla najprikladnija rješenja u novonastaloj situaciji i prevladali brojni izazovi, što je nažalost rezultiralo odgodom utakmica prvog kola AdmiralBet ABA lige i ABA lige 2. Ipak, u najkraćem mogućem roku finaliziran je novi popis sudaca te je sada sve spremno za početak regionalnih natjecanja. Datumi i termini odgođenih utakmica prvog kola AdmiralBet ABA lige i prvog kola ABA lige 2 bit će naknadno određeni - stoji u priopćenju.

ABA liga, sad je i potvrđeno, počinje ovog vikenda, naravno, ako ne bude novih nepredviđenih problema. Cibona će u subotu gostovati kod Cedevite Olimpije, a Zadar će u ponedjeljak ugostiti Studentski centar.