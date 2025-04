ABA liga ide u proširenje, iako su hrvatski klubovi bili protiv

Regionalna košarkaška ABA liga doživjet će značajne promjene. Ubuduće će brojiti ukupno 20 klubova. Na nedavnoj sjednici Skupštine lige donijeta je odluka o proširenju, iako su hrvatski klubovi Cibona i Zadar glasovali protiv, dok je Krka ostala suzdržana.

Nova sezona trebala bi uključivati svih 16 klubova koji su sudjelovali prošle godine. Uz njih bi se trebao priključiti i klub iz Abu Dhabija, čime se brojka penje na 17. Preostala tri mjesta ostaju otvorena, a izgledno je da će ih popuniti najbolji klubovi iz završnice ABA 2 lige.

U međuvremenu, situacija s klubom iz Dubaija još uvijek nije sasvim jasna. Budući da Dubai ambiciozno cilja nastup u Euroligi, moglo bi se dogoditi da njegovo mjesto u ABA ligi preuzme Abu Dhabi. Ako se to ostvari, četiri kluba iz polufinala ABA 2 lige KK Bosna, Vojvodina, Zlatibor i Ilirija mogli bi kompletirati popis od 20 sudionika.

Točan sustav natjecanja i konačni popis klubova još nisu definirani, no jedno je sigurno – ABA liga se širi. Također je izvjesno da će Srbija popuniti kvotu od deset klubova u ligi. Ukoliko liga bude brojala 20 klubova to bi značilo da je će polovica biti iz Srbije. Do sada je maksimum bio šest klubova iz iste zemlje. Cijela ideja je još u povojima, iako je smjer odabran, a više detalja o novom izgledu lige doznat ćemo do kraja svibnja.