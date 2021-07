Četvrta utakmica na kvalifikacijskom turniru u Splitu, četvrta pobjeda za redom i zasluženi plasman Njemačke na Olimpijske igre. Njemačka je bila bolja od Meksika, Rusije, Hrvatske i večeras od Brazila 75-64, i zasluženo izborila put u Tokio. U Spaladium Areni večeras se okupilo svega 300-tinjak gledatelja, uglavnom njemačkih turista koji su bodrili svoju momčad.

Na početku susreta bolje su krenuli Nijemci, tricama Voigtmanna i Loa poveli su 6-0, no Brazil se do polovine četvrtine serijom 13-2, u koju je Hettsheimeir ugradio dvije trice, vraća u igru. Valjda osokoljeni s prve dvije trice, Nijemci su nastavili s dalekometnim šutevima, no od sljedećih osam zabili su svega jedan, pa je Brazil na krilima agresivne igre u obrani na prvi odmor otišao s prednošću 17-14.

Drugu četvrtinu opet bolje otvaraju Nijemci, na krilima efikasnog Wagnera, koji je bez promašaja ubacio prvih dvanaest koševa, vraćaju se na prednost 29-23, potom i 34-23. Mijenjao je izbornik Brazila Aleksandar Petrović, miksao niske i visoke igrače, pokušavao razbiti ritam suparnika, i to mu je na koncu i uspjelo. Razigrali su se Bruno Caboclo i Alex Garcia, a Yago Santos je tricom u stereu sa sirenom spustio prednost Nijemaca na 36-34.

Koš za koš igralo se i na početku drugog poluvremena, sve do pred kraj kada Nijemci povećavaju prednost. Jedan sumnjivo dosuđeni prekršaj nakon blokade Cabocla na Wagneru, nakon koje je uslijedila i tehnička pogreška Petroviću, odvela je Nijemce do prednosti od šest koševa na kraju treće četvrtine.

Iako su im se u zadnjoj četvrtini u nekoliko navrata ukazivale prilike za preokret, dojam je da momčad Brazila nije imala dovoljno svježine i koncentracije da ih iskoristi. Kod vodstva Njemačke 62-56 imali su tri napada preko jednog od najiskusnijih Marcelinha Huertasa, no nisu ih iskoristili, no zato jest Voigtmann i zakucavanjem odveo svoju momčad na prednost koju više nisu ispuštali do kraja, do konačnih 75-64.

Njemačka posve zasluženo ide na Olimpijske igre, izabranici Henrika Rodla u Splitu su pokazali najviše. I nema sumnje kako će i u Tokiju, ako im se vrate Schröder, Theiss, Kleber, imati što za reći.

Kod pobjednika bolji od ostalih bili su Wagner s 28 koševa i 6 skokova, Voigtmann je dodao 8 koševa i 11 skokova, dok je kod Brazila iskusni Varejao zabio 14, a Garcia 10.