Aco Petrović osvojio trofej pa dobio brazilsko državljanstvo

Hrvatski košarkaški trener Aleksandar Petrović, koji je prije tjedan dana sa Brazilom osvojio Američki kup (AmeriCup), dobio je državljanstvo te južnoameričke zemlje, izvijestio je tamošnji košarkaški savez.

Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

- Aleksandar Petrović je Brazilac. Izdana je putovnica za Hrvata, najvećeg u Brazilu svih vremena. Petro je osvojio svoj prvi naslov AmeriCupa sa Brazilom - priopćio je brazilski savez putem Instagrama. Ondje je objavio presliku Petrovićeve putovnice izdane 31. kolovoza.

Isti dan je Brazil pobijedio velikog rivala Argentinu s 55-47 u finalu Američkog kupa igranog u Nikaragvi. To je ukupno peti naslov za Brazil u 20 godina održavanja tog natjecanja.

Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Savez nije objavio zašto je 66-godišnji izbornik, brat nekadašnjeg proslavljenog košarkaša Dražena Petrovića, uzeo brazilsko državljanstvo, ali za pretpostaviti je da mu ono omogućava dodatna prava u toj zemlji gdje ima ugovor do 2028. godine. Petrović, koji je nakon Američkog kupa otišao u Hrvatsku na odmor, u nedjelju nije bio dostupan za komentar.

U Brazilu, čiju reprezentaciju Petrović vodi od 2024., moguće je imati dvojno državljanstvo.

Hrvatski trener je bio izbronik Brazila i od 2017. do 2021. godine. Tijekom karijere vodio je i reprezentacije Hrvatske i BiH te klubove poput Cibone, Zadra, Cedevite, Pesara, Seville i Lleide.