Obavijesti

Sport

Komentari 1
OBJAVIO SAVEZ

Aco Petrović osvojio trofej pa dobio brazilsko državljanstvo

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Aco Petrović osvojio trofej pa dobio brazilsko državljanstvo
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Aleksandar Petrović je Brazilac. Izdana je putovnica za Hrvata, najvećeg u Brazilu svih vremena. Petro je osvojio svoj prvi naslov AmeriCupa sa Brazilom, priopćio je brazilski savez putem Instagrama

Hrvatski košarkaški trener Aleksandar Petrović, koji je prije tjedan dana sa Brazilom osvojio Američki kup (AmeriCup), dobio je državljanstvo te južnoameričke zemlje, izvijestio je tamošnji košarkaški savez.

FIBA AmeriCup 2025 - Final - Argentina v Brazil
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

- Aleksandar Petrović je Brazilac. Izdana je putovnica za Hrvata, najvećeg u Brazilu svih vremena. Petro je osvojio svoj prvi naslov AmeriCupa sa Brazilom - priopćio je brazilski savez putem Instagrama. Ondje je objavio presliku Petrovićeve putovnice izdane 31. kolovoza.

Isti dan je Brazil pobijedio velikog rivala Argentinu s 55-47 u finalu Američkog kupa igranog u Nikaragvi. To je ukupno peti naslov za Brazil u 20 godina održavanja tog natjecanja.

FIBA AmeriCup 2025 - Semi Finals - Brazil v United States
Foto: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Savez nije objavio zašto je 66-godišnji izbornik, brat nekadašnjeg proslavljenog košarkaša Dražena Petrovića, uzeo brazilsko državljanstvo, ali za pretpostaviti je da mu ono omogućava dodatna prava u toj zemlji gdje ima ugovor do 2028. godine. Petrović, koji je nakon Američkog kupa otišao u Hrvatsku na odmor, u nedjelju nije bio dostupan za komentar.

U Brazilu, čiju reprezentaciju Petrović vodi od 2024., moguće je imati dvojno državljanstvo.

Hrvatski trener je bio izbronik Brazila i od 2017. do 2021. godine. Tijekom karijere vodio je i reprezentacije Hrvatske i BiH te klubove poput Cibone, Zadra, Cedevite, Pesara, Seville i Lleide.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve
VATRENA ARINA

FOTO Vruće ljeto najbolje na svijetu: Skinula se za pratitelje, napunila baterije i pomela sve

Najbolja tenisačica svijeta, Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, kraljica je teniskih terena, ali i društvenih mreža. Nakon razočaravajućeg poraza u polufinalu Wimbledona, 27-godišnja sportašica osvojila je US Open
VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'
FRKA NA FNC-U ZAGREB

VIDEO Boca doletjela prema Cro Copovu sinu u Areni, ustao je i izgubio živce: 'Slušaj, majmune'

Treneri Stošića i Vitasovića zaratili zbog glasnih povika tijekom meča. Boca poletjela u neželjenom smjeru, Cro Cop se ustao, a za njim i Miočić. Srećom, sve je završilo mirno
VIDEO Šef FNC-a u Areni udario bivšeg borca šakom u glavu!
JOŠ JEDAN INCIDENT

VIDEO Šef FNC-a u Areni udario bivšeg borca šakom u glavu!

Šef FNC-a, Dražen Forgač, udario je bivšeg borca te organizacije, Abrahama Area. Kako navode svjedoci, Forgač ga je išao ispratiti iz dvorane, ali su se navodno porječkali i počeo je sukob

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025