Aco Petrović pojasnio odgovor Jeličiću: On me spomene, pa me laici povezuju s tim neuspjehom

Hrvatska košarkaška reprezentacija nikako se ne može izvući na "zelenu granu", a osim rezultatskih neuspjeha, nerijetko se nadovežu i vanterenski skandali. Nakon teškog poraza od Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, Joško Jeličić kritizirao je Acu Petrovića ironičnom objavom na Facebooku.

"Bojim se postaviti pitanje jer jedino Aco Petrović ima pravo na košarkašku istinu, ali probat ću: Imaju li Vatikan i San Marino košarkašku reprezentaciju, zbog idućih kvalifikacijskih prozora? Pitam za strica iz Neorića", napisao je na što mu je Aco odgovorio:

"Ne bi se trebao Joško Jeličić bojati mog komentara, jer društvene mreže ipak daju pravo svakom da se izrazi, pa čak i ako pita u ime strica iz Neorića. Ali, zbog moralne higijene, nakon svjedočenja u Osijeku, bilo bi dobro da nas poštedi komentara, bar na par godina".

U emisiji Sport nedjeljom Petrović je dodatno pojasnio što je htio reći.

- To čak u mom kontekstu nije bio zlonamjeran komentar. Poanta je u tome da ako Joško Jeličić, večer nakon velikog debakla hrvatske košarke, mene imenom i prezimenom spomene, onda tog trenutka, netko tko je laik, a većina su laici, u tom kontekstu spaja mene s tim neuspjehom - smatra bivši izbornik naše reprezentacije.

"Ja nemam nikakve veze s tim. I zbog nekakve higijene sam odgovorio. Može se to na tisuću i jedan način prokomentirati. Međutim zbog onih koji su to shvatili na taj način, ja sam bio prisiljen odgovoriti. Jednostavno si mogao napisati to svoje mišljenje ne spominjući mene. On je stavio nekakvu hipoteku, kao da ja jedini imam pravo na mišljenje u hrvatskoj košarci.

Ne, to nisam mislio, ali ja nakon 50 godina rada u košarci imam pravo na svoje mišljenje. Ali da sam ja gospodar razmišljanja o hrvatskoj košarci mi ne pada na pamet. Spominjanje mene u tom kontekstu tih značajnih utakmica, zbog toga je moj odgovor bio onakav kakav je bio, poprilično britak", zaključio je Petrović.