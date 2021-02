Aco Petrović (62) najozbiljniji je kandidat za preuzimanje klupe Splita koja je upražnjena nakon što se klub razišao s Ivicom Skelinom (47).

Skelinu je presudio poraz u finalu kupa protiv Zadra, ali i ambicije uprave kluba koja za 75. rođendan kluba želi trofej. Momčad su slagali od početka sezone, može se reći i da su po imenima ravnopravni s najvećim konkurentima Zadrom i Cibonom, a sada žele jako trenersko ime koje će momčad povesti prema osvajanju naslova prvaka.

Klub i Petrović postigli su dogovor i još preostaje ishodovanje dozvole Brazilskoga košarkaškog saveza jer Petrović je izbornik njihove nacionalne vrste. No kako bi angažman u Splitu bio samo do ljeta, dakle do početka kvalifikacija i Olimpijskih igara, zapreke ne bi smjelo biti.

Petrović sa sobom nosi iskustvo kao rijetko koji trener u Hrvatskoj, osvajao je naslove prvaka i sa Cibonom i sa Zadrom, zašto ne bi pokušao i sa Splitom?

Osim Petrovića, kao potencijalni kandidati za mjesto trenera Splita bili su kontaktirani i legendarni igrači zlatne generacije Velimir Perasović, Zoran Sretenović i Aramis Naglić, a bili su poniđeni i Ante Nazor, Slaven Rimac i ivan Velić...

Nitko od njih, zbog raznih razloga nije dobio priliku. Sad je u prvom planu Petrović, a ako mu brazilski savez ne izda dozvolu, čelnici kluba tražit će neku novu opciju...