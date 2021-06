Hrvatska košarkaška reprezentacija otvorila je kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre porazom od Brazila 94-67. Izabranici Veljka Mršića bili su u rezultatskom minusu od prve do zadnje minute a vremešni Brazilci održali su im pravu lekciju ne samo iz elemenata košarkaške igre, nego i iz pristupa utakmici. Momčad Aleksandra Petrovića u prosjeku je daleko starija od Mršićeve, no to im nije smetalo da se nametnu ne samo kvalitetom, nego i borbenošću i htjenjem i na koncu su zasluženo i uvjerljivo slavili.