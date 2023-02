Ademi u Kinu? Ne mogu to još komentirati, a Baturina će biti najveći Dinamov izlazni transfer

Priželjkivao sam i najavljivao da moramo učiniti sve da dominiramo, a to se i dogodilo. Činjenica je da smo da pobjeda protiv najbližeg pratioca, ali i način na koji je to napravljeno zaslužuje posebne čestitke. Nismo im dozvolili u prvom poluvremenu da dođu blizu kaznenog prostora. Bilo je puno raspoloženih igrača, bili smo kompaktni i rastrčani, a rezultat je na kraju uvjerljiv. To nas čini sretnima, započeo je trener Dinama Ante Čačić nakon velike pobjede (4-0) u najvećem hrvatskom derbiju protiv Hajduka.

Iako je Dinamo otišao na 11 bodova prednosti s utakmicom manje, trener 'modrih' ističe

- Držim da prvenstvo nije gotovo, još je 39 bodova u igri, a posebno me veseli da je momčad u uzlaznoj putanji te da su neki igrači dohvatili jako dobru formu. Čestitam gostima na fer i korektnoj igri. Najvažnije je da nakon ovakvog derbija nema nikakvih repova. Hajduk se sigurno neće predavati, nisam govorio iz kurtoazije, vrlo je važno da je liga kvalitetna na način da se određene stvari ne događaju 15 kola prije kraja. Dobar Hajduk čini Dinamo boljim, kao i ostale momčadi. Nemamo nigdje drugdje nego ovdje sebi raditi podražaj nego ovdje da dočekamo ono što nas čeka u europskim kvalifikacijama. A na nama je obaveza da u svaku utakmicu ulazimo kao što smo to radili - drži se svojeg Čačić.

Najveći poraz Hajduka od Dinama bio je onaj u Kupu kad su 'bili' pod Igorom Tudorom izgubili 5-0.

- Nisam znao za podatak, ne bih to ni činio, moram razmišljati na način što me čeka za par dana. Zato smo neke igrače odmorili, a neki su dobili minutažu. Radili smo izmjene igrača koji su se najviše trošili.

Jako dobru je utakmicu odigrao i Luka Ivanušec koji se ozbiljno diže u formi te se sve više nameće izborniku Zlatku Daliću.

- On je bio na popisu, ispao je iz razloga jer nije bio u dobroj formi. Sad pokazuje odlične predstave i da bi se mogao vratiti, a nadam se da će se to obistiniti.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dok je Čačić prošao teške trenutke, njegov kolega Ivan Leko trenutačno prolazi kroz jako teško vrijeme u Hajduku.

- Leko od dolaska ima prepoznatljiv stil igre tako da smo očekivali i pripremili se na taj način. Debitanti? To su njihove stvari u koje ne ulazim. Imaju ozljeda, neki nisu bili dovoljno dobri ovaj trenutak. On je zaista trener za kojeg se sad već može reći da je trener iako je mlad. Nije se Hajduku ništa bolje nije moglo dogoditi od njega. Ako Hajduk ima dovoljno razboritosti ako shvate da moraju slijediti nešto i kontinuiteta , a da mu je teško je. Teško je gubiti - rekao je Čačić pa se osvrnuo na igre 'modrih'.

- Imali smo dobre prezentacije s Osijekom ovdje. Semafor uvijek ne pokaže pravo stanje, rekao sam nakon Gorice da nisam nezadovoljan kao ni nakon Slaven Belupa. Veseli me da radimo stvari na kojima inzistiram, rezultat nije uvijek pokazatelj, a zadovoljan sam načinom na koji smo odigrali.

Trebala bi ovo biti zadnja utakmica Arijana Ademija u redovima Dinama jer će se navodno zaputiti put Kine. Ali, i tu je Čačić još po strani.

- Ademi? Čitao sam o tome. U Kini traje prijelazni rok, neki naši igrači su im interesantni, ali ne mogu to trenutačno komentirati.

Martin Baturina pruža sve bolje partije, a pohvale stižu sa svih strana. Takvu je dao i trener Čačić te mu stavio teret na leđa.

- Posebno me veseli što Martin iz utakmice u utakmicu pokazuje da su procjene mojih kolega u mlađim kategorijama bile dobre. Siguran sam da će on biti najjači izlazni transfer Dinama u povijesti, u to sam jedino siguran.

'Modri' sad u prvenstvu imaju ogromnu prednost, a pred njima je izazov u vidu Lokomotive u Kupu.

- O Lokomotivi uvijek govorim sa respektom, znam kakvo je ozračje u svlačionici kad se igra protiv Dinama. To je poseban motiv za dokazivanje što je posebno i sportski, u takvim utakmicama prošle dvije godine su rezultati tijesni. Ove godine smo ih pobijedili tamo 2-1 i ovdje 2-1, sve na knap, tijesno. Sve ću učiniti da momčad uđe maksimalno ozbiljno jer u Kupu nema popravnog, a rekao sam da nam je želja

