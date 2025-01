Ademiju je Petko bolji od Livaje, ali Baturina mu nije ni među pet

Kao i prethodnih 21 godinu, tportal i ove godine dodjeljuje nagradu najboljem nogometašu HNL-a. Biraju kapetani naših prvoligaša. Svaki nominira po pet igrača, dodjeljujući bodove prema plasmanu. Igrač na prvom mjestu dobiva deset bodova, na drugom osam, na trećem šest... Pobjednik je onaj tko skupi najviše bodova.

Tportal objavljuje glasove kapetana. U srijedu su otkrili kako je glasovao Arijan Ademi, lider Dinama.

- Za mene nema dileme, Bruno Petković je najbolji igrač lige. Čekamo ga, jer radi razliku na terenu i čini svakog suigrača boljim igračem. Vidjelo se koliko nam nedostaje. Na drugom mjestu je Marko Livaja. Odličan igrač, ujedno najvažnija karika Hajduka zadnjih nekoliko sezona. Igrač koji je sposoban sam riješiti utakmicu jednim potezom. Treći u mom izboru je Duje Čop, jedan od najboljih strijelaca hrvatske nogometne lige. Iz sezone u sezonu pokazuje da je strašan napadač i da godine ne utječu na njega. Zbog toga je i jedan od najvažnijih igrača Lokomotive. Broj četiri je Roko Jurišić, jedan od najboljih lijevih bekova lige. Mlad i talentiran igrač koji je pokazao da je veliki talent. Ima odličnu sezonu i također je jedan od glavnih oslonaca Osijeka. A Toni Fruk, peti u mom izboru, odlično igra u Rijeci. Činjenica da je prošle sezone imao dvoznamenkast broj golova i asistencija dovoljno govori o njemu - obrazložio je svoj izbor kapetana Dinama.

Izbor Arijana Ademija (Dinamo)

1. Bruno Petković (Dinamo) 10 bodova

2. Marko Livaja (Hajduk) 8

3. Duje Čop (Lokomotiva) 6

4. Roko Jurišić (Osijek) 4

5. Toni Fruk (Rijeka) 2

Ademi je među prvih pet stavio samo jednog igrača Dinama. Nema, primjerice, Martina Baturine, koji je prema Transfermarktu najvredniji igrač kluba (20 milijuna eura).

U utorak je tportal objavio kako je glasovao Vedran Jugović, kapetan Osijeka.

- Mislim da u SHNL-u nijedna ekipa ne ovisi toliko o životu pojedinca kao Hajduk o Marku Livaji. Njegove brojke se ne mogu ignorirati. Veoma jednostavno, i kroz rubriku golova i asistencija, najkonkretniji je igrač lige. Ne samo ovu godinu, već i unazad nekoliko godina. Zato je dobio najveći broj glasova. Na drugo mjesto, za osam bodova, stavio sam Roka Jurišića iz Osijeka. Kad je došao kod nas, jer gleda se kalendarska godina, u drugom dijelu sezone, kad smo hvatali Europu i borili se, stvarno mislim da je odigrao ključnu ulogu i pokazao izvrsnu formu. U istom ritmu nastavio je i u ovoj sezoni. Zabio je i pogodak protiv Dinama u derbiju, pa mislim da je jedan od legitimnih kandidata i za reprezentaciju. Na trećem mjestu je Bruno Petković, a on je dosta utakmica i propustio. Ali onim što je igrao u završnici prošle sezone bio je ključan čovjek i napravio je razliku u Dinamovom osvajanju naslova. Sjećam se da je onako poluzaliječen rješavao neke derbije i mislim da zaslužuje biti u top 5 u svakom trenutku. Kod njega je samo upitno je li zdrav, a kad je zdrav, onda je sigurno u samom vrhu. Četvrti je Marko Malenica, inače i moj zamjenik kada je kapetanska vrpca u pitanju. On je po mom mišljenju najbolji, ali i najosporavaniji golman u ligi. Već jako dugo brani na vrhunskoj razini. Drago mi je da su ove godine konačno i mediji to primijetili. Peti je s dva boda Martin Baturina. Njegove prezentacije su uvijek na nivou. Čak možda ima taj neki teret zbog svog talenta i cijene na tržištu, pa su onda nekad i neke dobre partije za njega prosječne, odnosno tako ih mediji tretiraju. Ali on je uvijek na razini i radi veliku razliku, čak i u Ligi prvaka. Ima konstantu, a govorim o dečku koji je vrlo mlad. Tako da sigurno zaslužuje mjesto u ovom izboru - kazao je Jugović.



Izbor Vedrana Jugovića (Osijek)

1. Marko Livaja (Hajduk) 10 bodova

2. Roko Jurišić (Osijek) 8

3. Bruno Petković (Dinamo) 6

4. Marko Malenica (Osijek) 4

5. Martin Baturina (Dinamo) 2

Trenutačni poredak:

1. Marko Livaja (Hajduk) 72 boda

2. Bruno Petković (Dinamo) 56

3. Martin Baturina (Dinamo) 40

4. Toni Fruk (Rijeka) 14

5. Roko Jurišić (Osijek) 12

6. Petar Sučić (Dinamo) 10

Michele Šego (Varaždin/Hajduk) 10

8. Duje Čop (Lokomotiva) 6

Filip Uremović (Hajduk) 6

10. Mateo Lisica (Istra 1961) 4

Marko Malenica (Osijek) 4

12. Niko Galešić (Rijeka/Dinamo) 2

Josip Mišić (Dinamo) 2

Marko Pjaca (Rijeka/Dinamo) 2

U četvrtak 23. siječnja bira kapetan Hajduka Lovre Kalinić. Potom će doći i glasovi Rijeke. Dodjela nagrade održat će se 24. siječnja od 13 sati, a prijenos možete pratiti uživo na MAXSportu 1 i na tportalu.