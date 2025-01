Šok na Poljudu! Sve je propalo, Mlakar se neće vratiti u Hajduk

Filippo Inzaghi stopirao je posudbu Jana Mlakara iz Pise u Hajduk! Ono što se do danas činilo kao gotov posao sada je na čekanju zbog ozljede Alessandra Arene. Napadač Pise trebao bi izbivati s terena mjesec do mjesec i pol dana i Inzaghi je stopirao odlazak Mlakara do daljnjega. Ili do povratka Arene ili do angažmana nekog novog napadača jer je Pisa na posudbu poslala i mladog napadača Nicholasa Bonfantija u Bari.

To što je posao s Hajdukom dogovoren i što su se svi usaglasili oko uvjeta sada je manje važno, a kako prvenstvo počinje ovoga vikenda, čini se i kako će se Hajduk okrenuti nekim novim opcijama i igračima. Ima li Francois Vitali neko novo ime u rukavu i je li Hajduk spreman dublje posegnuti u blagajnu i krenuti po neko novo ime, veliko je pitanje.

Na Poljudu su računali da je angažman Mlakara gotova stvar, računao je to i Mlakar koji se spremao krenuti prema Splitu, uostalom, zbog toga su i mladog Matu Antunovića pustili u Varaždin.

No sada će morati brzo reagirati. Istina, prijelazni rok traje još gotovo mjesec dana, ali pitanje je koliko je Hajduku isplativo čekati Mlakara kad je nejasno koliko dugo bi ga morali čekati, i to na posudbu koja traje samo do kraja prvenstva.