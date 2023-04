Adesanya favorit protiv Pereire: 'Iznenađen sam, izgleda da bookmakeri nisu toliko glupi...'

Brazilac Alex Pereira (7-1-0) i Nigerijac Israel Adesanya (23-2-0) predvode UFC 287, koji je na rasporedu 8. travnja u Miamiju, na Floridi.

Pereira je u studenom u petoj rundi nokautirao Adesanyu i uzeo mu pojas prvaka u srednjoj kategoriji (-84 kg). Spomenuti borci sretali su se i u kikboks danima. Oba puta pobijedio je Pereira. Bit će im ovo četvrti susret na borilištima. Adesanya je, prema kladionicama, unatoč svemu, favorit.

- Iznenađen sam s tim, da vam budem iskren. Mislio sam da kladioničari nisu pametni kao što izgleda da jesu. Iznenađen sam da su me izabrali kao favorita jer sam ja ispoliran borac, ali on je također tip s nekim alatima. Ima tešku bombu u ruci. Samo je nekoliko boraca u povijesti to imalo - rekao je Adesanya za TMZ.

Bookmakeri Adesanyi daju oko 68 posto šanse za pobjedu. Nigerijac je dodao da mu je ovo posljednja prilika da postane prvak. Trenutačno su mu 33 godine. Ako izgubi, do nove prilike za napad na tron trebala bi mu još koja pobjeda, a već je do sad nekoliko puta kazao kako se iz svjeta mješovite borbe namjerava povući na vrijeme.

