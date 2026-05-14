Adidas pušta retro dres bivše Jugoslavije u prodaju!? Evo kad

Poznati portal Footy Headlines, specijaliziran za ekskluzivne informacije o sportskoj opremi, objavio je iznenađujuću vijest. Adidas navodno planira ponovno izdati dres nogometne reprezentacije bivše Jugoslavije.

Prema informacijama koje je Footy Headlines objavio u ekskluzivnom članku, Adidas u sklopu svoje Originals linije za 2027. godinu planira lansirati retro verziju dresa Jugoslavije iz devedesetih godina. Riječ je o dijelu popularnog trenda oživljavanja kultnih sportskih dizajna, slično kao što je najavljeno i za dres Njemačke iz 1994. godine.

Ovaj potez cilja na globalno tržište kolekcionara i ljubitelja nogometne nostalgije, no čini se da je zanemario osjetljivost teme na području bivše države. Adidas se o ovim navodima još nije službeno oglasio.

Ipak, s obzirom na to da se informacije portala Footy Headlines često pokažu točnima, ostaje za vidjeti hoće li tvrtka nastaviti s planovima ili će procijeniti da je komercijalni rizik ipak prevelik. Redakcija 24sata ovim je povodom poslala službeni upit Adidasu, a odgovor ćemo objaviti kad i ako ga dobijemo.