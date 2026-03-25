Adolf Hütter umjesto Tudora?

Igor Tudor (47), jedini Hrvat koji trenutačno vodi klub u Premier ligi, bori se za opstanak na klupi Tottenhama. Spursi su nakon bolnog poraza od Nottingham Foresta (3:0) pali na jedno mjesto iznad zone ispadanja, s jednim bodom prednosti. Tudor je osvojio samo jedan bod u pet ligaških utakmica otkako je u veljači zamijenio Thomasa Franka. Klub iz sjevernog Londona ima problema za koje Tudor nije kriv, no on nije uspio izgraditi vezu s navijačima ni, čini se, s igračima. Njegov stil nije momčad digao više na tablici, a česte taktičke promjene otkrile su da ni sam nije siguran kako izvući 'Spurse' iz krize.

Najniža točka bio je gostujući susret osmine finala Lige prvaka kod Atlético Madrida (poraz 5-2). Tudor je na gol postavio Antonina Kinskog (23) umjesto prvog izbora Guglielma Vicarija (29), no već u 17. minuti morao ga je zamijeniti, Kinski je napravio dvije katastrofalne pogreške i Spursi su primili tri gola. Situaciju dodatno otežava osobna tragedija. Tudor je propustio konferenciju za medije nakon posljednje utakmice jer mu je preminuo otac Mario.

Upravljački trojac kluba, izvršni direktor Vinai Venkatesham, sportski direktor Johan Lange i obitelj Lewis, razmatraju promjenu trenera. Klub nema ligaških obveza do 12. travnja, kada gostuje kod Sunderlanda. Navijači priželjkuju promjenu što prije, s nadom da novi trener može promijeniti atmosferu i podignuti samopouzdanje momčadi do sljedećeg kola.

Tko bi mogao zamijeniti Tudora?

Roberto De Zerbi (46) nameće se kao prvi kandidat za nasljednika. Reputaciju u Premier ligi izgradio je na klupi Brightona, no Talijan bi možda radije pričekao kraj sezone i vidio hoće li 'Spursi' ostati u Premier ligi. Nedavno je dobio otkaz na klupi bivšeg Tudorovog kluba francuskog Marseillea, a povezuju ga i s Manchester Unitedom.

Adolf 'Adi' Hütter (56), austrijski strateg i bivši trener Eintrachta Frankfurta, bez posla je od listopada 2025. kada je dobio otkaz u Monacu, i također je visoko na listi želja. Uprava ga visoko cijeni, ali konkretnih pregovora još nema.

Mauricio Pochettino (54) bio bi najpopularniji izbor među navijačima, ali dostupan je tek nakon Svjetskog prvenstva, vodi reprezentaciju SAD-a na domaćem terenu. Vodio je 'Spurse' od 2014. do 2019. kada je klub imao najbolje plasmane u prvenstvu te igrao prvi put finale Lige prvaka 2019. (poraz od Liverpoola 2-0).

Sean Dyche (54) ima iskustvo s 'vatrogasnim' poslovima spašavanja ekipa od ispadanja u Burnleyju i Evertonu, no posljednji mu je angažman u Nottingham Forestu trajao samo 114 dana.

Preostale ligaške utakmice Tottenham su zahtjevne, nakon gostovanja kod Sunderlanda slijede domaći dvoboji s Brightonom i Aston Villom, te gostovanja kod Wolverhamptona i na Anfieldu. 'Spursi' su jedini klub u Premier ligi koji nije pobijedio u 2026. Hoće li Tudor uopće dočekati iduću utakmicu?