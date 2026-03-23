VIDEO Legenda Liverpoola: Bilo bi najbolje da Tudor sada ode

Tottenham je u ozbiljnim problemima. Nakon poraza 3-0 od Nottingham Foresta na vlastitom terenu, Spursi su pali na 17. mjesto u Premier ligi, samo bod iznad zone ispadanja, a do kraja sezone preostaje još sedam utakmica. Tudor se nije pojavio na konferenciji za novinare nakon utakmice zbog smrti oca Marija, umjesto njega govorio je pomoćnik Bruno Saltor.

U 2026. godini klub nije pobijedio ni jednu od 13 ligaških utakmica, a sve realnije postaje i ispadanje iz lige u kojoj neprekidno igraju od 1977. Legenda Liverpoola Jamie Carragher smatra da je jedino rješenje smjena trenera.

- Nažalost za njega, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi s obitelji i s rezultatima, mislim da bi bilo bolje da se Tottenham rastane od Tudora i pokuša dovesti drugog trenera do kraja sezone - rekao je Carragher.

Klub ga je doveo u veljači kako bi stabilizirao momčad, nakon što je uprava otpustila Thomasa Franka koji je na klupi proveo samo osam mjeseci. No Tudor je u šest ligaških utakmica ostvario pet poraza i jedan remi. Prema Carragheru, problem je i u taktici.

- Na početku je igrao presing jedan na jedan s trojicom u obrani. Zadnjih nekoliko utakmica prešao je na 4-4-2. Pokušava različite stvari, ali ništa ne funkcionira - objasnio je bivši engleski reprezentativac.

Statističari su izračunali da Tottenham ima značajnu šansu za ispadanje, oko 23 posto, a poraz od Foresta tu je vjerojatnost dodatno povećao.

Tottenhamu sada predstoji trotjedna pauza zbog međunarodnih obveza reprezentacija i ranijeg ispadanja iz kup natjecanja. Zato Carragher smatra da uprava mora djelovati odmah i novom treneru dati što više vremena za pripremu završnice sezone.