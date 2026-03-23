TIK DO ISPADANJA

VIDEO Legenda Liverpoola: Bilo bi najbolje da Tudor sada ode

Piše Bruno Lukas,
Tottenham je doživio novi poraz i ostao samo bod iznad zone ispadanja. Jamie Carragher javno je zatražio smjenu Igora Tudora i poručio klubu da iskoristi reprezentativnu pauzu za promjenu strategije

Admiral

Tottenham je u ozbiljnim problemima. Nakon poraza 3-0 od Nottingham Foresta na vlastitom terenu, Spursi su pali na 17. mjesto u Premier ligi, samo bod iznad zone ispadanja, a do kraja sezone preostaje još sedam utakmica. Tudor se nije pojavio na konferenciji za novinare nakon utakmice zbog smrti oca Marija, umjesto njega govorio je pomoćnik Bruno Saltor. 

TUŽNE VIJESTI Igoru Tudoru preminuo je otac
U 2026. godini klub nije pobijedio ni jednu od 13 ligaških utakmica, a sve realnije postaje i ispadanje iz lige u kojoj neprekidno igraju od 1977. Legenda Liverpoola Jamie Carragher smatra da je jedino rješenje smjena trenera.

- Nažalost za njega, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazi s obitelji i s rezultatima, mislim da bi bilo bolje da se Tottenham rastane od Tudora i pokuša dovesti drugog trenera do kraja sezone - rekao je Carragher.

Klub ga je doveo u veljači kako bi stabilizirao momčad, nakon što je uprava otpustila Thomasa Franka koji je na klupi proveo samo osam mjeseci. No Tudor je u šest ligaških utakmica ostvario pet poraza i jedan remi. Prema Carragheru, problem je i u taktici.

- Na početku je igrao presing jedan na jedan s trojicom u obrani. Zadnjih nekoliko utakmica prešao je na 4-4-2. Pokušava različite stvari, ali ništa ne funkcionira - objasnio je bivši engleski reprezentativac.

Statističari su izračunali da Tottenham ima značajnu šansu za ispadanje, oko 23 posto, a poraz od Foresta tu je vjerojatnost dodatno povećao. 

Tottenhamu sada predstoji trotjedna pauza zbog međunarodnih obveza reprezentacija i ranijeg ispadanja iz kup natjecanja. Zato Carragher smatra da uprava mora djelovati odmah i novom treneru dati što više vremena za pripremu završnice sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

