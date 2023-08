AEK objavio upute za navijače uoči Dinama: Nemamo pravo na grešku. Ovo je za Michalisa...

Odnosi između AEK-a i Dinama iznimno su napeti zbog tučnjave otprije tjedan dana u Ateni i smrti navijača Michalisa Katsourisa pa se radi sve kako bi se spriječila takva tragedija u budućnosti.

Hrvatska policija nije ništa htjela prepustiti slučaju pa je poduzela rigorozne mjere kako utakmica Dinama i AEK-a, koja se igrala u utorak, prošla bez incidenata. Policija je u stopu pratila AEK-ov bus do hotela, stadiona i aerodroma, a područje oko Maksimira, kao i cijeli grad, bili su pod maksimalnom prismotrom interventne i specijalne policije. Hrvatska policija položila je ispit.

Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

A iste mjere sada dinamovce čekaju u Ateni. U subotu od 20.45 gostovat će na OPAP areni u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Nakon svega što se dogodilo prošlog tjedna, 'modre' čeka pakleno okruženje i neprijateljska atmosfera. Moraju nadoknaditi poraz od 2-1 iz prve utakmice.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Grci su se naučili pameti nakon velikih propusta pa su poduzeli maksimalne sigurnosne mjere kako se to više ne bi ponovilo. Osjetio je to na svojoj koži i Hajduk koji je gostovao u Solunu, a mjere u Ateni će u subotu biti još rigoroznije. Uefa je još uoči prve utakmice na Maksimiru jasno dala do znanja i AEK-u i Dinamu da će drastično kazniti svaki sigurnosni propust, bila to baklja, petarda, neprimjereno skandiranje, rasizam...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

AEK je objavio priopćenje za navijače. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

.Prijatelji AEK-a! U subotu naša momčad ima veliku bitku da dovrši započeto u Zagrebu i izbori pobjedu koja će biti najveća počast u sjećanje na Michalisa, koji će sigurno slaviti s nama odozgo. Moramo svim snagama pomoći timu i zajedno ih zaštititi od svake opasnosti. Sigurnosne mjere za utakmicu i sve što treba učiniti vrlo su specifične.

O njima nema pregovora i o njima je UEFA izravno obavijestila policiju. Nema smisla u ovom trenutku raspravljati o bilo čemu drugom osim o potrebi da se na to odgovori, pogotovo nakon prve utakmice u Zagrebu, u kojoj je sve teklo glatko.

Pritisak s UEFA-ine strane je bio snažan i nemamo pravo na pogrešku. Vrata OPAP Arene otvaraju se tri sata prije početka utakmice. Od tog trenutka nitko neće moći biti u blizini stadiona bez ulaznice.

Foto: EUROKINISSI/REUTERS

Okolna područja bit će zatvorena tri sata prije početka i bit će vrlo stroge provjere za koje je odgovorna policija. Jednako stroge kontrole bit će i na ulazima u stadion. Svatko tko nosi ruksak ili drži torbe neće proći pretprovjeru i neće moći ući na stadion. Laserski uređaji, generatori dima, baklje i općenito zapaljivi metali ili bilo što slično strogo su zabranjeni.

Ovih se pravila moramo pridržavati. Naš tim će biti strogo kažnjen ako se bilo što od toga bude koristilo unutar stadiona. Svaki transparent s rasističkim, političkim i općenito nenogometnim sadržajem je strogo zabranjen. Sva djeca koja dolaze moraju imati ulaznicu.

Nijedno dijete neće moći ući na stadion bez ulaznice. Zbog strogih kontrola navijači koji imaju ulaznicu moraju doći ranije na stadion kako bi izbjegli bilo kakve neugodnosti.

Navijači bi trebali doći najmanje tri sata prije početka utakmice. Molimo sve naše navijače koji će u subotu navečer biti na OPAP Areni da sa sobom imaju dokaz o identitetu u slučaju da ga policija zatraži. Ovih se pravila moramo pridržavati radi sigurnosti svih nas i ako ne želimo da naš klub bude kažnjen.