TUGA ZA JAMAJKU

Afrička reprezentacija vraća se na Mundijal nakon 52 godine

Piše HINA,
Kongo u dramatičnom trileru osigurao plasman na SP golom Tuanzebea! 'Leopardi' nakon 52 godina ponovo na svjetskoj sceni, dok Jamajka ostaje u suzama i razočaranju

Nogometaši Demokratske Republike Kongo osigurali su nastup na Svjetskom prvenstvu pobijedivši Jamajku s 1-0 nakon produžetaka u utorak u Guadalajari u Meksiku. Gol iz kornera Axela Tuanzebea u 100. minuti osigurao je povijesnu drugu kvalifikaciju za zemlju, nakon kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 1974. u Zairu.

'Leopardi' će tako na Svjetskom prvenstvu, koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada od 11. lipnja do 19. srpnja, igrati u skupini K uz Kolumbiju, Portugal i Uzbekistan.

Razočaranje je ogromno za Jamajku, koja je bila blizu izravnog plasmana u svojoj CONCACAF zoni, a također je ciljala na svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu nakon izdanja 1998. u Francuskoj.

