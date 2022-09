Afrikanka za povijest US Opena: Swiatek i Jabeur ušle su u finale

Poljakinja Iga Swiatek i Tunižanka Ons Jabeur igrat će u finalu posljednjeg teniskog Grand Slam turnira godine US Opena.

Poljakinja, koja je prva tenisačica svijeta, je u polufinalu pobijedila Bjeloruskinju Arinu Sabalenku sa 3-6, 6-1, 6-4, dok je peta tenisačica svijeta Jabeur bila bolja od Francuskinje Caroline Garcije sa 6-1, 6-3.

Dvostruka pobjednica Roland-Garrosa, ove i 2020. godine, 21-godišnja Poljakinja je ulaskom u finale ostvarila svoj najveći uspjeh na terenima Flushing Meadowsa. Do sada u New Yorku nikada nije prošla dalje od četvrtog kola.

Nakon izgubljenog prvog seta, tijekom kojeg je tri puta prepustila svoj servis, Swiatek je otišla u svlačionicu. I nakon što se vratila više nije bila ista igračica.

- Prije sam znala plakati, no sada sam razmišljala što bih trebala učiniti - kazala je.

- Protiv Arine je bilo potrebno puno energije za povratak. Puno toga sam promašila u prvom setu, ali sam sretna što sam kasnije pronašla - rezimirala je nakon dva sata i 11 minuta dugačkog meča.

Za Sabalenku je to treći tijesni poraz u polufinalima Grand Slama. Bjeloruskinja je korak do finala zapela i na Wimbledonu i US Openu prošle godine, a izgubila je svaki od tih mečeva sa 6-4 u trećem setu.

Mlada Poljakinja će u svom trećem Grand Slam finalu u karijeri igrati protiv pete nositeljice Tunižanke Jabeur. Bit će to njihov peti međusobni susret, a trenutačno je skor 2-2.

- Uvijek je teško igrati protiv Jabeur. Bit će fizički vrlo zahtjevno. Ima vrlo dobru ruku i vrlo je jaka na svojoj osnovnoj liniji - sažela je.

U drugom polufinalu Jabeur je bila uvjerljiva protiv Francuskinje Garcije.

Za Jabeur će ovo biti drugo Grand Slam finale u karijeri nakon što je ove godine izgubila finale Wimbledona od Kazahstanke Elene Ribakine. Do sada na US Openu nije prošla dalje od trećeg kola.

- Taktički sam dobro odigrala, sjajna igra je iza mene. Psihički sam bila spremna - kazala je 28-godišnja Tunižanka.

- Nakon Wimbledona sam bila pod velikim pritiskom. Stvarno mi je laknulo što sam ovdje stigla do finala - dodala je prva Afrikanka u finalu US Opena u Open eri.

- Ulaskom u finale Wimbledona ostvarila sam snove, bila sam pod velikim emocijama. Sada ću dobro razmisliti o tome i više ću se koncentrirati na igru i taktiku - poručila je.

US Open, polufinale

