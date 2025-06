'Afriku voli cili Split'! Diallo sumještane u Obali Bjelokosti opremio Hajdukovim dresovima

Često kritiziran od navijača Hajduka i javnosti, ali Ismael Diallo (28) jedan je od igrača koji je najviše napredovao kod uskoro bivšeg trenera Gennara Gattusa. Bio je standardan u prvoj postavi, propustio je samo završnicu sezone zbog ozljede, a i on će jako dugo pamtiti karizmatičnog Talijana jer bila je to njegova ponajbolja sezona u karijeri.

Pokretanje videa... 01:36 Šibenik - Hajduk 0-1, crveni karton Livaje | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Mnogi će ovog ljeta napustiti Poljud, upitna je i njegova budućnost. Kao i svi, oscilirao je i on ove sezone, imao je slabijih i boljih trenutaka, no nitko mu ne može reći da se nije borio. Bjelokošćanin je pokazao srčanost i voljni moment kao rijetko koji stranac koji je igrao u Hajduku. I očito je i on sam vrlo brzo shvatio koliko je velik klub Hajduk i kakva je to ljubav, emocija i sila koja pokreće na stotine tisuća navijača diljem svijeta.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl//PIXSELL

Sezona je završila prije tjedan dana, svi igrači su otišli na godišnji odmor i pune baterije za novu sezonu, a Diallo je posjetio svoj rodni kraj i djecu oduševio poklonima. Donio im je Hajdukove dresove i opremio tamošnju djecu koja na ulicama bruse nogometne vještine i nadaju se napraviti karijeru baš kao njihov uzor.

Foto: Instagram

- Afriku voli cili Split - napisao je Diallo uz fotografiju na kojoj pozira s mladim nogometašima koji su obučeni u Hajdukovu rezervnu garnituru.

Hajdukovac je sada i svoje sumještane upoznao s veličinom Hajduka. Ne sumnjamo da će nakon ovoga još više narasti u očima navijača.