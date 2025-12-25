Agent Hajdukova talenta pričao s Talijanima: 'Mora otići u klub u kojem neće biti samo broj...'

Talijanski nogometni insajder Fabrizio Romano je na svom YouTube kanalu objavio kako je Inter pokazao snažan interes za stopera Hajduka, Branimira Mlačića (18) Iako milanski klub nije jedini koji prati mladog braniča, prema dostupnim informacijama upravo je Inter zasad najkonkretniji. Navodno je Inter za početak ponudio pet milijuna eura, u što su uključeni i bonusi, te bi ona trebala poslužiti kao temelj za otvaranje pregovora s Hajdukom. Romano je javio da je klub predstavio plan Mlačiću te ostaje za vidjeti kako će se ova situacija rasplesti kada krene zimski prijelazni rok.

Prema pisanju talijanskih medija, sportski direktor Intera Piero Ausilio ima jasno razrađen plan za razvoj mladog stopera. U početnoj fazi Mlačić bi trebao igrati za Interovu U23 momčad, pod vodstvom trenera Stefana Vecchija, dok ga u klubu dugoročno vide kao potencijalno rješenje i za prvu momčad, koju trenira Cristian Chivu. O Mlačiću je u Italiji govorio i hrvatski nogometni agent Leo Dragičević, koji ga dobro poznaje.

- Branimir Mlačić pokazuje kvalitetu koja raste iz utakmice u utakmicu. Moderan je obrambeni igrač. Uskoro će biti jedan od najboljih braniča na svijetu. Njegova cijena raste svaki dan. Prvi put sam ga gledao u Hajdukovoj U-19 momčadi i odmah sam primijetio mnoge dobre karakteristike - rekao je Dragičević za Tuttomercatoweb pa dodao:

- Jak je u skoku, dobro igra s loptom, ima impresivnu tehniku. Sad igra kao da ima 500 utakmica za prvu momčad Hajduka. Užitak ga je gledati. Prate ga veliki klubovi, a na Branimiru i njegovoj obitelji je da odluče gdje bi mu najbolje bilo nastaviti karijeru. Najbolje bi bilo da ode u klub u kojem neće biti samo broj, nego će igrati.