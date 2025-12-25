Obavijesti

Sport

Komentari 0
KUHA SE TRANSFER

Agent Hajdukova talenta pričao s Talijanima: 'Mora otići u klub u kojem neće biti samo broj...'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Agent Hajdukova talenta pričao s Talijanima: 'Mora otići u klub u kojem neće biti samo broj...'
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Za Branimira Mlačića jako je zagrizao milanski Inter te bi prva ponuda trebala biti pet milijuna eura. Mlačićev agent, Leo Dragičević, nahvalio je mladog stopera, ali i rekao da mora jako dobro odlučiti što dalje

Talijanski nogometni insajder Fabrizio Romano je na svom YouTube kanalu objavio  kako je Inter pokazao snažan interes za stopera Hajduka, Branimira Mlačića (18) Iako milanski klub nije jedini koji prati mladog braniča, prema dostupnim informacijama upravo je Inter zasad najkonkretniji. Navodno je Inter za početak ponudio pet milijuna eura, u što su uključeni i bonusi, te bi ona trebala poslužiti kao temelj za otvaranje pregovora s Hajdukom. Romano je javio da je klub predstavio plan Mlačiću te ostaje za vidjeti kako će se ova situacija rasplesti kada krene zimski prijelazni rok.

Pokretanje videa...

Hajduk - Vukovar 00:48
Hajduk - Vukovar | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Prema pisanju talijanskih medija, sportski direktor Intera Piero Ausilio ima jasno razrađen plan za razvoj mladog stopera. U početnoj fazi Mlačić bi trebao igrati za Interovu U23 momčad, pod vodstvom trenera Stefana Vecchija, dok ga u klubu dugoročno vide kao potencijalno rješenje i za prvu momčad, koju trenira Cristian Chivu. O Mlačiću je u Italiji govorio i hrvatski nogometni agent Leo Dragičević, koji ga dobro poznaje.

- Branimir Mlačić pokazuje kvalitetu koja raste iz utakmice u utakmicu. Moderan je obrambeni igrač. Uskoro će biti jedan od najboljih braniča na svijetu. Njegova cijena raste svaki dan. Prvi put sam ga gledao u Hajdukovoj U-19 momčadi i odmah sam primijetio mnoge dobre karakteristike - rekao je Dragičević za Tuttomercatoweb pa dodao:

- Jak je u skoku, dobro igra s loptom, ima impresivnu tehniku. Sad igra kao da ima 500 utakmica za prvu momčad Hajduka. Užitak ga je gledati. Prate ga veliki klubovi, a na Branimiru i njegovoj obitelji je da odluče gdje bi mu najbolje bilo nastaviti karijeru. Najbolje bi bilo da ode u klub u kojem neće biti samo broj, nego će igrati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'
VIDEO/FOTO

EKSKLUZIVNO Joško Gvardiol u zagrljaju misteriozne plavuše u Bogovićevoj: 'Kupio joj je ruže'

Stopera 'vatrenih' i Manchester Cityja naš čitatelj snimio je na Badnjak u srijedu navečer u Bogovićevoj ulici
FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu
ZABAVA NA BADNJAK

FOTOEKSKLUZIV Joško Gvardiol grlio plavokosu damu u Zagrebu

ZAGREB Joško Gvardiol grlio je plavokosu djevojku na Badnjak u Bogovićevoj ulici. Tamo je bio s društvom. Čitatelj 24sata snimio ga je u trenutku dok se grlio s nepoznatom damom. Kupio joj je i buket ruža...
FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola
NASLJEDNICA MILE HORVAT

FOTO Bivša reprezentativka u vaterpolu sad osvaja TV ekrane, šarmirala je i Joška Gvardiola

Leonarda Pavić (26) prva je žena koja prenosi nogometne utakmice na TV-u u Hrvatskoj, ali i vodi studijske emisije. Iz bazena u eter, ova bivša vaterpolistica ruši barijere i inspirira nove generacije sportskih novinarki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025